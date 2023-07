Bühl nach verpatzter Generalprobe: "Warnschuss kam zur richtigen Zeit"

Sambia erteilte den DFB-Frauen in Sachen Konterabsicherung eine Lehrstunde. Noch bleibt jedoch Zeit, um an den Schwächen zu arbeiten. Alexandra Popp bleibt deshalb entspannt.

Der Countdown bis zur WM in Australien läuft. Die Freundschaftsspiele gegen Vietnam (2:1) und Sambia wollte die DFB-Elf nutzen, um einmal gegen Gegner anderer Kontinente zu testen. In der Gruppenphase warten Marokko, Kolumbien und Südkorea - allesamt Gegner, auf die Deutschland bisher nie getroffen ist. "Wir sind es aus den Vereinen das ganze Jahr über gewohnt, gegen Europäer zu spielen", erklärte Klara Bühl nach der Generalprobe gegen Sambia. "Deshalb war dieser Test so wichtig: Es gibt bei der WM andere Mannschaften, die andere Spielstile haben, und da muss man sich anpassen."

Das zeigten vor allem die drei Gegentore beim 2:3 gegen Sambia: Dreimal funktionierte die Konterabsicherung nicht, dreimal konnten sich die Deutschen nicht gegen die körperlich starken und schnellen Stürmerinnen Barbra Banda und Racheal Kundananji durchsetzen. "Die Gegentore waren zu einfach, die dürfen uns so nicht passieren", ärgerte sich Alexandra Popp. "Das zeigt uns auch, dass ein Gegner wie Sambia das sehr, sehr gut ausnutzt."

Sambia machte es taktisch klug und nutzte seine Stärken perfekt: Hinten standen bis zu acht Spielerinnen kompakt und machten den DFB-Frauen das Leben schwer, vorne lauerten Banda und Kundananji. "Natürlich waren wir darauf vorbereitet, dass die Sambierinnen unfassbar schnelle und dynamische Spielerinnen vorne haben, die über die Physis kommen", sagte Bühl. Deshalb wollten die Deutschen in der Defensive in der Überzahl bleiben - was jedoch nicht über das ganze Spiel gelang. "Es ist nicht immer so einfach zu verteidigen, weil sie natürlich unfassbar schnell sind, vor allem auf den ersten Metern. Dann kannst du sie kaum noch stoppen", so die 22-Jährige. Aber: "Der Warnschuss kam zur richtigen Zeit."

Popp bleibt entspannt

Torschützin Popp wollte die Generalprobe trotz Niederlage nicht zu negativ sehen. "Ich bin da noch ziemlich entspannt. Wir haben den Ball gut laufen gelassen, wir sind gut in die Räume gekommen, die wir bespielen wollten. Das letzte Quäntchen vor dem Tor hat noch gefehlt." Auch die Kapitänin wollte es nicht nur am letzten Pass festmachen. Generell lösten es die Deutschen häufig zu kompliziert, die Bälle auf die Außen gerieten zu lang, bei gefährlichen Situationen fehlte die Chancenverwertung oder die richtige Boxbesetzung. Daran müssen die DFB-Frauen nun arbeiten - jedoch noch mehr an der Defensive. Popp wusste: "Wir haben noch Zeit." 17 Tage bleiben.