Bühl ist "Nationalspielerin des Jahres"

Mit einer Verletzung hat Klara Bühl das Jahr 2023 beendet, als "Nationalspielerin des Jahres 2023" startet die 23-Jährige vom FC Bayern in das neue Jahr.

"Sie hat gute Leistungen abgeliefert bisher", bedauerte FCB-Trainer Alexander Straus den Ausfall von Klara Bühl, die sich Mitte Dezember eine Muskelverletzung zugezogen hatte. In den letzten drei Saisonspielen wurde die Stürmerin dann auch schmerzlich vermisst, die Münchnerinnen holten aus den zwei Spielen in der Champions League gegen Ajax Amsterdam (1:1, 0:1) lediglich einen Punkt und verloren ohne die 23-Jährige durch ein 1:1 im Derby bei Kellerkind Nürnberg die Tabellenführung in der Bundesliga.

Das neue Jahr fängt für Bühl mit einer Auszeichnung an. Die Offensivspielerin des amtierenden Meisters wurde bei einer Abstimmung des "Fan Club Nationalmannschaft" auf "dfb.de" zur "Nationalspielerin des Jahres 2023" gekürt. 36,8 Prozent der abgegebenen Stimmen fielen auf Bühl, die vor allem beim wichtigen Nations-League Spiel der DFB-Frauen gegen Island (4:0) mit zwei Toren auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Popp auf Platz zwei vor Frohms

Auf DFB-Kapitänin Alexandra Popp entfielen 21,5 Prozent der Stimmen, Platz drei ging an Popps Wolfsburger Teamkollegin Merle Frohms. Die Torhüterin bekam zehn Prozent der Votes.

Bühl absolvierte im vergangenen Jahr 13 Partien für die DFB-Auswahl. Sie stand bei allen drei WM-Spielen in der Startelf und steuerte beim enttäuschenden Vorrunden-Aus einen Treffer bei. In der Nations-League war Bühl bei allen sechs Spielen 2023 dabei und erzielte vier Tore. In den vier Freundschaftsspielen ging sie leer aus.