Bühl darf ins Stadion - aber nur als Zuschauerin

Es war eine Zitterpartie, doch letztlich ohne Happy End: Die Corona-infizierte Klara Bühl wird nicht im Kader des EM-Endspiels stehen.

Muss auf eine aktive Teilnahme am Finale in London verzichten: Klara Bühl. IMAGO/Shutterstock

"Sie ist aktuell symptomfrei. Sollte sie negativ getestet sein, kann sie auch ins Stadion", hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Pressekonferenz am Samstag gesagt. Am Sonntagnachmittag verkündete der DFB, dass Bühl sich freigetestet habe und das Spiel in Wembley verfolgen dürfe.

Aber eben nur als Zuschauerin. Aufgrund ihrer Corona-Infektion hatte Bühl bereits das Halbfinale gegen Frankreich verpasst und wurde dort von Jule Brand ersetzt. Zeitlich war eine Rückkehr in den Kader trotz negativem Testergebnis am Sonntag nicht mehr möglich.

"Wir werden uns an das Protokoll der UEFA halten. Das bedeutet, dass erst medizinische Untersuchungen gemacht werden", hatte Voss-Tecklenburg noch vor der Freitestung gesagt. "Aber wir würden uns riesig freuen, wenn Klara zum Spiel kommen könnte." Bis auf Bühl kann Bundestrainerin Voss-Tecklenburg im Endspiel heute um 18 Uhr (LIVE! bei kicker) gegen England auf den kompletten Kader zurückgreifen.