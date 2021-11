Büdel hängt nochmal ein Jahr in Erlangen dran

Nico Büdel wird auch in der nächsten Saison für den HC Erlangen auflaufen. Der Vertrag des 31-jährigen Rückraumspielers wurde um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023 verlängert.

"Das Gesamtpaket beim HCE ist für mich einfach perfekt", sagt Büdel, der bereits seit 2017 für Erlangen spielt und in die sechste Saison mit den Franken gehen wird. Mit seiner Unterschrift bis 2023 bekannte sich der gebürtige Offenbacher erneut für ein weiteres Jahr zum HCE.

"Gerade die positiven Leistungen in dieser Saison nach seiner langwierigen Verletzung zeigen, dass er an sich hart gearbeitet hat und beweisen zudem, dass er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist", kommentiert Raul Alonso, der Sportliche Leiter, die Verlängerung.

Nach einem Handbruch am Ende der vergangenen Saison hat sich Büdel eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Rückraumspieler erzielte in den ersten 13 Partien der aktuellen Spielzeit bereits 32 Tore und ist mit einer Quote von 60 Prozent drittbester Torschütze seines Teams. Und auch in der Abwehr ist Büdel ein wichtiger Faktor. Ein Gesamtpaket, auf das der HCE auch in der nächsten Saison nicht verzichten möchte.