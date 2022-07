Bücher statt Instagram - Franjic, der etwas andere Fußballprofi

Der VfL Wolfsburg hat als Defensivallrounder Bartol Franjic von Dinamo Zagreb unter Vertrag genommen. Der Kroate präsentiert sich als ein etwas anderer Fußballprofi.

Aggressiv am Ball, zurückhaltend in den sozialen Netzwerken: Wolfsburgs Neuverpflichtung Bartol Franjic. IMAGO/regios24

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Thomas Hiete

Er ist anders als viele andere in der Fußballblase, in der die sozialen Medien mittlerweile eine bedeutende Rolle spielen. Bartol Franjic aber ist nicht zu finden auf den gängigen Plattformen, wo sich Spieler präsentieren und Einblicke in das Leben als Star geben. Die einen mehr, die anderen weniger. Franjic macht das gar nicht. Zumindest nicht mehr. "Vor drei Monaten habe ich mich bei Instagram abgemeldet", sagt der Wolfsburger Neuzugang. Warum? "Ich will nicht so viel am Telefon hängen, ich brauche das nicht." Die gewonnene Zeit verbringe er lieber mit der Familie oder Freunden. Und: "Ich lese Bücher."

Ein neues Kapitel schlägt der 22-Jährige nun in Wolfsburg auf, für sechs Millionen Euro verpflichtete der VfL den Allrounder von Dinamo Zagreb. Defensives Mittelfeld, Innenverteidigung und linker Außenverteidiger - Franjic hat seine Qualitäten schon auf allen Positionen nachgewiesen. Und auch wenn er in der abgelaufenen Dinamo-Saison als Nachfolger des nach Leipzig gewechselten Josko Gvadiol häufig links in der Abwehr agierte, sieht er sich lieber auf einer der zentralen Positionen: "Ich bin ein aggressiver Spieler, so, wie ein defensiver Mittelfeldmann sein muss. Ich habe auch gerne den Ball."

Trotz drei Titeln sagt Franjic: "Das ist hier eine andere Dimension"

Bevor er dem VfL sein Ja-Wort gegeben hat, habe er sich informiert. Bei den neuen Teamkollegen Pavao Pervan und Josip Brekalo. "Sie haben mir nur Gutes erzählt", berichtet Franjic, für den auch Landsmann Niko Kovac auf der Trainerbank ein entscheidender Faktor gewesen sei. Mit Dinamo fuhr er bereits drei Meistertitel ein in seiner noch jungen Karriere, dennoch ahnt er beim Blick auf den VfL und die Bundesliga: "Das ist hier eine andere Dimension, eine große Erfahrung."

Vorgänger Gvardiol soll zum Vorbild werden, er hat in Leipzig eine starke Debütsaison in der Bundesliga und der Champions League hingelegt. Franjic will dem 20-Jährigen in nichts nachstehen. "Josko ist ein großartiger Spieler - das hat er in Leipzig unter Beweis gestellt. Das will ich hier auch tun."