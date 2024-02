Büchele wechselt zum Hamburger SV

Mia Büchele verlässt den SC Freiburg nach über fünf Jahren mit sofortiger Wirkung und wechselt zum Hamburger SV. "Ich bin dankbar, dass ich mit Freiburg meine ersten Erfahrungen in der Bundesliga sammeln durfte. Nun freue ich mich auf meine neue Herausforderung", wird sie auf der Websie der Breisgauer zitiert. In der Hansestadt will die Mittelfeldspielerin ihre Einsatzminuten steigern.