Budget-Überschreitung von Red Bull? Gespräche ruhen nach Mateschitz-Tod

Mit lautstarken Buhrufen und "Betrüger"-Sprechchören war das Red-Bull-Duo Max Verstappen und Sergio Perez am Samstagvormittag auf einer Fan-Veranstaltung vom Publikum in Austin empfangen worden. Der Grund: Der Rennstall soll die finanzielle Obergrenze im Jahr 2021 überschritten haben, was zu einer Strafe führen kann.

Steht in der Diskussione: der Rennstall von Red Bull. IMAGO/HochZwei