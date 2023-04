Bucks und Grizzlies trotzen ihren Superstar-Ausfällen - Brooks giftet gegen James

Dank Jamal Murray hat Denver in der Serie gegen Minnesota nachgelegt. Memphis gelang auch ohne Ja Morant der Ausgleich gegen die Lakers - Gleiches vollbrachten die Milwaukee Bucks in Abwesenheit ihres Superstars. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Bucks siegen auch ohne Giannis

Nachdem er sich in Spiel 1 eine Verletzung am Rücken zugezogen hatte, fehlte Giannis Antetokounmpo beim zweiten Spiel der Serie zwischen seinen Milwaukee Bucks und den Miami Heat. Der Grieche wurde zwar schmerzlich vermisst, doch auch ohne ihn gelang dem Titelanwärter der souveräne Ausgleich. Jrue Holiday (24/11/5), Brook Lopez (25/2/4) und Bobby Portis (13/5/15) sprangen in die Bresche und führten die Bucks zu einem nie gefährdeten 138:122-Sieg, der angesichts einer zwischenzeitlichen 36-Punkte-Führung sogar noch knapper als nötig ausfiel.

Historisch: Mit 25 versenkten Dreiern bei 49 Versuchen stellte Milwaukee den bestehenden Play-off-Rekord ein.

Auch ohne Morant gleichen die Grizzlies aus

Den Ausgleich schafften auch die Memphis Grizzlies durch einen 103:93-Sieg gegen die L.A. Lakers - und das ohne Ja Morant, der nach seinem fürchterlichen Sturz auf die Hand in Spiel 1 erwartungsgemäß am Mittwochabend (Ortszeit) nicht auf dem Parkett stand. Die Grizzlies verteilten ihre Minuten und Punkte gleichmäßig - große Ernüchterung hingegen bei den Lakers, die LeBron James zwar mit 28 Punkte und 12 Rebounds anführte, ansonsten aber kaum Support erhielt. Vergleichsweise blass blieb Anthony Davis (13 Punkte, neun Rebounds und fünf Blocks), der nicht an sein starkes erstes Spiel anknüpfen konnte. Dennis Schröder blieb bei 15 Minuten Einsatzzeit sogar gänzlich ohne Punkte.

Aufreger am Rande: Dillon Brooks, der in bekannter Manier LeBron James mit Trash-Talk bearbeitete und vom "King" sportlich aber auch verbal die passende Antwort bekam, legte nach der Partie wortreich vor laufenden TV-Kameras nach und giftete in Richtung James: "Er ist mir egal, er ist alt."

Denver macht's nochmal kurzzeitig spannend

Die Denver Nuggets wurden außerdem ihrer Favoritenrolle gerecht und erhöhten ihre Führung in der Serie gegen die Timberwolves. Jamal Murray trumpfte beim 122:113-Sieg mit 40 Punkten groß auf, gefolgt von Nikola Jokic (27). Überflügelt wurden beide aber noch von Minnesotas Anthony Edwards (41), der an der 113:122-Niederlage seines Teams trotzdem nichts ändern konnte - allerdings für ausreichend Spannung im dritten Viertel sorgte, als Minnesota dank eines starken 40:23-Abschnitts nochmal herankam und sogar kurzzeitig in Führung ging. Doch der gefeierte Murray ("Das Publikum hat mich zum Laufen gebracht") und Jokic beseitigten schnell letzte Zweifel.