Bucks siegen weiter, sorgen sich aber um Antetokounmpo

Im letzten Spiel vor dem All-Star-Weekend haben die Milwaukee Bucks zwar gewonnen - den Sieg aber womöglich teuer bezahlt: Giannis Antetokounmpo musste verletzt vom Parkett, stellte vorher aber noch einen Rekord auf.

Antetokounmpo hatte sich im zweiten Viertel beim 112:100-Sieg in Chicago an der Hand verletzt. Nachdem der Grieche zu Boden gegangen war, hatte er schmerzgeplagt das Gesicht verzogen und auf das Handgelenk gedeutet. Kurz darauf verließ er das Spielfeld und ging die Kabine. Bevor sich der 28-Jährige die Verletzung zugezogen hatte, stellte er noch einen neuen Assist-Rekord in der Franchise-Geschichte mit nun 3274 Vorlagen auf.

Wie schwer der "Greek Freak" verletzt ist und ob womöglich seine Teilnahme am All-Star-Game fraglich ist, steht noch nicht fest. Head Coach Mike Budenholzer gab allerdings erste Entwarnung, die Berichte der medizinischen Abteilung seien "hoffnungsvoll" und das Röntgenbild sei "sauber".

Auch ohne Antetokounmpo fuhren die Bucks jedenfalls einen letztlich ungefährdeten Sieg ein - der zwölfte in Serie, wodurch die Boston Celtics in der Eastern Conference nur noch einen Sieg entfernt sind. Topscorer war Brook Lopez mit 33 Punkten.

Parallel gewannen die Washington Wizwars gegen die Minnesota Timberwolves 114:106. Bradley Beal (35 Punkte) und Co. holten dabei einen 20-Punkte-Rückstand auf. Die Phoenix Suns - weiter ohne Superstar Kevin Durant - mussten sich den L.A. Clippers 107:116 geschlagen geben.