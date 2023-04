Bucks scheiden nach wilder Verlängerung aus - Auch die Knicks sind weiter

Die Milwaukee Bucks sind aus den Play-offs ausgeschieden - und das auf dramatische Weise. Wie die Miami Heat stehen derweil auch die New York Knicks in der nächsten Runde. Eng geht es in Kalifornien zu. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Wild, dramatisch und spektakulär war das Ende von Spiel fünf zwischen Milwaukee und den Heat, das Miami letztlich für sich entschied und damit in die nächste Runde katapultierte. Der gefeierte Held war am Ende, wie sollte es anders sein, Jimmy Butler (insgesamt 42 Punkte).

Aber der Reihe nach: 27 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit sah es eigentlich nach einem knappen Sieg der Bucks aus, die mit zwei Punkten in Führung lagen. Erst recht, als Butler einen Dreier 14 Sekunden vor Ablauf der Uhr verlegte und Jrue Holiday den Vorsprung mit zwei weiteren Freiwürfen auf 117:113 erhöhte.

Gabe Vincent verkürzte 8,4 Sekunden vor Schluss direkt mit einem Dreier, es folgte ein vermeintlicher Turnover von Khris Middleton, der nach einer Coach's Challenge zum Sprungball führte. Den wiederum holten sich die Bucks. Holiday wurde an die Linie geschickt verlegte einen, traf aber den zweiten zum 118:116. Aus der Timeout heraus bei noch 2,1 Sekunden war es dann Butler, der nach einem gewagten Assist von Vincent, halb im Fallen mit Layup auf 118:118 stellte und die Overtime erzwang. "Ich sagte nur: 'Was ist, wenn wir diesen Pass nicht bekommen?'", beschrieb Heat-Coach Erik Spoelstra später die Besprechung in der Auszeit. "Jimmy sagte: 'Ich kriege ihn. Mach dir keine Sorgen.'"

Die Verlängerung ging schließlich 10:8 an die Heat. Milwaukee hätte zwar noch mit dem letzten Spielzeug ausgleichen oder gar den Gamewinner erzielen können, brachte aber keinen Wurf mehr zu Stande - das überraschende Aus für die Bucks und Giannis Antetokounmpo (38 Punkte).

Bucks ereilt das gleiche Schicksal wie Dirk Nowitzki und Co.

Milwaukee ist das erst sechste Team in der Historie der NBA, das als top-gesetzte Mannschaft einer Conference in die Play-offs startete und bereits nach der ersten Runde gegen einen Achtplatzierten die Segel streichen musste. Zuletzt war dies 2012 der Fall, als die Chicago Bulls - auch aufgrund einer Verletzung von Ex-MVP Derrick Rose - über die Philadelphia 76ers stolperten.

Auch Dirk Nowitzki ereilte 2007 das gleiche Schicksal. Die Dallas Mavericks hatten damals in der regulären Saison 67 ihrer 82 Spiele gewonnen, scheiterten in der ersten Play-off-Runde aber an dem krassen Außenseiter Golden State Warriors. Die Bucks galten vor dem Start der Postseason als einer der Anwärter auf den Titel, nun haben sich Antetokounmpos Hoffnungen auf seine zweite NBA-Meisterschaft erledigt.

Die Knicks lassen Cleveland keine Chance

Miami hingegen steht in Runde zwei und trifft dort auf die New York Knicks, die die Serie gegen die Cleveland Cavaliers ebenfalls durch einen 106:95-Sieg für sich entschieden (4:1). Angeführt von Jalen Brunson (23 Zähler) geriet der Sieg am Mittwochabend (Ortszeit) zu keiner Zeit in Gefahr. Cleveland, das einmal mehr weder Donovan Mitchell (28 Punkte) noch die beiden Bigs Evan Mobley und Jarrett Allen an beiden Enden des Felds wirklich nahhaltig gewinnbringend einsetzen konnte, lag nicht einmal in Führung.

Lakers verpassen Sieg - Golden State führt

Weiter geht die Serie zwischen den Lakers und den Grizzlies im Westen. LeBron James und Co. verpassten in Spiel fünf die Vorentscheidung und unterlagen Memphis mit 99:116. Vor allem James blieb mit nur 15 Punkten hinter den Erwartungen zurück. Anthony Davis allein vermochte die Lakers mit 31 Zählern und 19 Rebounds nicht zum Erfolg zu tragen. Bei Memphis trumpften Desmond Bane (33 Punkte, zehn Rebounds) und Ja Morant (31 Punkte) auf.

Mit 3:2 in Führung gingen auch die Golden State Warriors, die Spiel fünf gegen Sacramento Kings 123:116 für sich entschieden, bis Mitte des zweiten Viertels aber Probleme hatten. Entscheidender Mann bei der Wende: Stephen Curry mit 31 Punkten.