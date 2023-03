Bucks buchen Ticket - Lakers klettern in die Top 10

Mit dem 50. Saisonsieg haben die Milwaukee Bucks bereits Mitte März die Play-offs erreicht. Für die Lakers ist es noch ein weiter Weg, in Portland gelang jedoch ein wichtiger Schritt. Die NBA am Mittwochmorgen.

Vorbei an Phoenix und ab in die Play-offs: Giannis Antetokounmpo gegen Ish Wainright (li.). Getty Images

Superstar Giannis Antetokounmpo ist wieder fit und geht voran. Der griechische Power Forward legte beim 116:104 bei den Phoenix Suns 36 Punkte auf und schnappte sich elf Rebounds. Mit 50:19-Siegen liegen die Bucks im Osten souverän auf Platz eins und weisen ligaübergreifend die meisten Siege auf. Unter anderem auch deshalb, weil West-Primus Denver Nuggets (46:23) beim 110:125 bei den Toronto Raptors (Fred VanVleet mit acht Dreiern) bereits das vierte Spiel in Serie in den Sand setzten.

Bleiben wir gleich im Westen: Die Los Angeles Lakers landeten weiterhin ohne LeBron James einen wichtigen 123:108-Erfolg beim direkten Rivalen New Orleans Pelicans. Anthony Davis, zuletzt nach eigener Aussage noch ziemlich "schrecklich" unterwegs, war der "Go-to-Guy" mit 35 Zählern und 17 Rebounds, Malik Beasley warf schon vor der Pause sieben Dreier für die Kalifornier, die ihren zwischenzeitlichen 40-Punkte-Vorsprung sicher ins Ziel brachten. Dennis Schröder beließ es bei moderaten drei Punkten und drei Assists. Im hautengen Westen haben die Lakers (34:35) nur zwei Siege weniger als der Fünfte Golden State.

Wagner-Brüder chancenlos - Knicks-Comeback

Die Reise nach Texas hat sich indes für die Orlando Magic nicht gelohnt, die K.-o.-Phase der Saison rückt für Franz (elf Punkte) und Moritz Wagner (zwölf) in immer weitere Ferne. Am Ende stand ein überraschend deutliches 114:132 bei den San Antonio Spurs von Trainer-Ikone Gregg Popovich. Durch die vierte Pleite in den vergangenen fünf Spielen verharrt Orlando im Tabellenkeller der Eastern Conference.

Nicht so die New York Knicks. Das Team aus dem "Big Apple" drehte einen 14-Punkte-Rückstand bei den Portland Trail Blazers um Damian Lillard (38 Punkte, Tagesbestwert) noch in einen 123:107-Auswärtssieg und verbesserte sein Konto auf 41:30. Shooting Guard Immanuel Quickley schaffte ein Double-Double (26/10), Center Isaiah Hartenstein blieb zum zweiten Mal in Serie punktlos, schnappte sich aber auch zum zweiten Mal in Serie elf Abpraller.