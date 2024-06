Buckmaier verlässt Gütersloh

Der FC Gütersloh ist ohne Nico Buckmaier in die Sommervorbereitung der neuen Saison gestartet. Der 31-jährige offensive Mittelfeldspieler, der im Jahr 2022 von Rot-Weiß Oberhausen zum FCG gewechselt war, wird den Verein verlassen. In der abgelaufenen Saison gehörte Buckmaier zum Stammpersonal des Aufsteigers und stand in 28 von 34 Partien auf dem Feld. Zu welchem Verein es den Routinier zieht, ist noch nicht bekannt.