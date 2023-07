Buchtmann: "Verstecken müssen wir uns sicherlich nicht"

Christopher Buchtmann will mit dem VfB Oldenburg zurück in die 3. Liga. Warum er seinen Vertrag verlängert hat und sich auch die Kapitänsrolle vorstellen kann, erklärt er im Interview mit dem kicker.

Mehr zur Regionalliga Nord News

Transfers

Herr Buchtmann, Sie haben trotz des Abstiegs beim VfB einen neuen Vertrag unterschrieben. Was hat Sie davon überzeugt, den Weg in die Regionalliga mitzugehen?

Vor allem waren es die Gespräche mit Sebastian Schachten (Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.). Das erste Jahr beim VfB ist unglücklich für mich gelaufen. Ich wurde zweimal rausgetreten und war dann länger draußen. So wollte ich mich hier nicht verabschieden, das bin nicht ich.

Letztlich kamen Sie in der vergangenen Saison nur auf elf Einsätze in der Liga. Hat das für Sie interessante Vereine auch abgeschreckt?

Es gab schon einige Anfragen, aber darüber spricht man öffentlich ja ungern (lacht). Klar war, dass das Ausland kein Thema ist. Mein Sohn ist erst drei Monate alt, das wollten wir nicht. Das ein oder andere war schon interessant, aber in den Gesprächen mit Schachter (Sebastian Schachten, Anm.d. Red.) hat dann alles gepasst. Meine Frau und ich fühlen uns in Oldenburg sehr wohl. Das ist eine schöne Stadt, die uns gut gefällt. Unsere Heimat Hamburg ist auch nicht weit weg. Aber eins ist ja auch ganz klar.

Was denn?

Ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht jede Menge Potenzial im VfB erkennen würde. Der Klub ist für mich ein schlafender Riese. Ganz ehrlich: Vor zwei Jahren hätte ich mich nicht in der Regionalliga gesehen. Aber ich sehe es nun mit anderen Augen. Ich will, dass dieser Verein so schnell wie möglich wieder aus dieser Liga rauskommt. In der 3. Liga sind manchmal 8.000 Zuschauer oder noch mehr gekommen. Ich will nicht wissen, wie es ausschaut, wenn es dann noch mit dem neuen Stadion klappt. Wir müssen zusehen, dass wir wieder hochkommen. Dafür arbeiten wir fleißig. Wir greifen wieder an. Langfristig wollen wir den VfB im Profifußball etablieren.

Sie haben zehn Jahre in der 2. Liga und am Saisonende mit dem VfB nochmal vor 30.000 Fans in Dresden gespielt. Graut es Ihnen nicht auch ein wenig vor der Regionalliga, in der viele Klubs eher auf besseren Dorfplätzen spielen?

Ich bin kein Typ, der sagt: Boah, ne, auf dem Acker geht es nicht. Da müssen wir jetzt durch und die Bedingungen in der Liga so annehmen.

Trainer Benjamin Duda hat schon ausdrücklich gelobt, wie Sie Ihre Rolle als erfahrener Spieler annehmen und wie Sie sich vor allem um die jungen Spieler im Team kümmern. Haben Sie sich das explizit auf die Fahnen geschrieben?

Wenn ich einem jungen Spieler Tipps gebe oder ihm mal zeige, welcher Laufweg unserem Spiel etwas bringt, mache ich das gerne. Die Jungs sind sehr lernwillig, das ist immer die Grundvoraussetzung. Ich bin immer einer, der extrem ehrgeizig und manchmal auch sehr laut auf dem Platz ist. Aber ich finde, das muss so sein, damit die Dinge verinnerlicht werden.

Noch ist die Kapitänsfrage offen. Könnten Sie sich diese Rolle vorstellen?

Abgeneigt bin ich natürlich nicht. Wenn ich gewählt werde, sage ich also nicht nein. Ich gehe gerne voran. Aber da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Wir haben viele ältere Spieler, die in der Vergangenheit schon etwas geleistet haben. Da werden wir sicherlich eine gute Lösung finden.

Der Kader steht schon zu großen Teilen. Wie schätzen Sie die Qualität ein?

Das Team ist sehr gut zusammengestellt. Wir haben in jedem Mannschaftsteil hohe Qualität. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir oben mitspielen oder es am Ende ziehen. Wir müssen uns tagtäglich den Hintern aufreißen. Nur vom Reden ist noch keiner aufgestiegen.

Geben Sie den Aufstieg als klares Ziel für die Saison aus?

Lassen Sie uns erstmal die ersten zehn Spieltage abwarten. Aber ich denke schon, dass wir eine sehr gute Rolle spielen werden. Das muss als Absteiger auch unser klarer Anspruch sein. Verstecken müssen wir uns sicherlich nicht.