Buchmann erhält Dreijahresvertrag bei Bayern

Thomas Müller, David Alaba, Bastian Schweinsteiger oder Philipp Lahm heißen die Vorbilder. Sie alle spielten für den FC Bayern schon in der Jugend, erfüllten sich dort den Traum von der großen Karriere. Ab Juli darf sich wieder ein Eigengewächs bei den Profis beweisen.

Nach kicker-Informationen wird Tarek Buchmann noch in dieser Woche einen Dreijahresvertrag als Lizenzspieler beim FC Bayern unterschreiben. Der 18-jährige Verteidiger wechselte 2019 vom FC Augsburg auf den Campus des FC Bayern, war zuletzt Kapitän der A-Jugend. Neben Innenverteidiger könnte der 1,88 Meter große Buchman auch auf der Sechs spielen.

Einige Verletzungen warfen den U-Nationalspieler zurück, doch nun soll er durchstarten, zumal er sein Abitur mit der Note 2,6 bestanden hat. Geplant ist, dass Buchmann fest im Profiteam von Thomas Tuchel trainiert und inmitten all der Nationalspieler wertvolle Erfahrungen sammelt. Spielen dürfte er regelmäßig in der zweiten Mannschaft, die in der kommenden Saison den Aufstieg aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga anpeilt. Dort ist Buchmann als Abwehrchef vorgesehen.

Abzuwarten bleibt, ob das Talent auch im Team von Tuchel eine Chance erhält. Das Beispiel Julian Weigl zeigt, dass sich der Trainer nicht scheut, unbekannten jungen Spielern eine Chance zu geben. Zu Dortmunder Zeiten setzte Tuchel auf den damals von 1860 München gekommenen Mittelfeldspieler.

Buchmann wäre jedoch in der Innenverteidiger-Hierarchie aktuell die Nummer fünf. Allerdings hat Lucas Hernandez seinen Wechselwunsch zu Paris St. Germain hinterlegt, auch Benjamin Pavard zieht es weg. Je nachdem, ob einer oder beide gehen und wie viele Spieler die Münchner dafür im Gegenzug holen, könnte Buchmann zur Nummer vier im Ranking werden und - bei entsprechender Trainingsleistung - etwas näher an sein Profidebüt heranrücken.

Wanner soll durch eine Leihe reifen

Für die Münchner wäre es wichtig, endlich wieder einen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu den Profis zu bringen. Jamal Musiala durchlief diesen nach seinem Wechsel vom FC Chelsea im Schnelldurchlauf, wurde eigentlich in England ausgebildet. Paul Wanner (17) debütierte zuletzt, kam zu ein paar Kurzeinsätzen, soll aber andernorts durch eine Leihe reifen. Ein Weg, der nicht der schlechteste sein muss, auch Lahm und Alaba gingen ihn einst und kehrten gestärkt für eine Weltkarriere zurück.