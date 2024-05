Die Partie in Buchbach läuft. Die Ausgangssituation ist klar. Der Gewinner spielt nächste Saison in der Regionalliga. Buchbach hätte bei einer Niederlage am kommenden Dienstag noch in Bamberg die Chance, die Klasse zu halten. Eichstätt wäre hingegen bei einer Pleite vom Drittliga-Aufstieg der Würzburger Kickers abhängig.