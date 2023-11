Buchbach: "Gallionsfigur" Petrovic bleibt auch im Falle des Abstiegs

Der TSV Buchbach setzt in sportlich schwierigen Zeiten ein Zeichen der Konstanz: Trainer Aleksandro Petrovic hat seinen Vertrag um zwei weitere Spielzeiten verlängert - auch für den Fall, dass diese nicht in der Regionalliga stattfinden. Nach dem Spielausfall in Bamberg steht in diesem Jahr nur noch ein Nachholspiel an.

Dass ein Tabellenletzter kurz vor der Winterpause mit seinem Trainer verlängert, kann durchaus als klares Zeichen gewertet werden: Trainer Aleksandro Petrovic bleibt dem TSV Buchbach erhalten, hat seinen Vertrag sogar bis Juni 2026 und damit um zweieinhalb Jahre verlängert: "Erst recht, weil die Situation aktuell schwierig ist, werde ich nicht davonlaufen. Das kommt schon moralisch nicht in Frage. Buchbach ist mein Verein", so der 35-Jährige auf der Homepage des Regionalligisten.

Dass Petrovic mit Buchbach eng verbunden ist, ist nicht nur ein Lippenbekenntnis: Vor seinem Wechsel an die Seitenlinie - im September übernahm er das Amt von Alex Käs - war er seit dem Frühjahr 2011 als Aktiver beim TSV und avancierte dort zum Rekordspieler der Regionalliga Bayern (340 Einsätze). Und trotz der sportlich schwierigen Situation derzeit gibt sich der Coach kämpferisch: Er sei überzeugt, mit seiner Mannschaft die Relegation zu erreichen und dann auch die Liga zu halten.

"Unsere Gallionsfigur"

Auch der Verein zeigt sich angetan: "Wir sind froh, dass wir unsere Gallionsfigur längerfristig an uns binden konnten“, lässt sich Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier in der Mitteilung zitieren, "wir wollen wieder eine Ära prägen und den TSV Buchbach wieder so hinstellen wie in den erfolgreichen Zeiten. Als ehemaliger Kapitän und Leader ist Ali für diesen Job prädestiniert."

Und sollte es nicht klappen mit dem Klassenerhalt, will man mit dem 35-Jährigen notfalls auch in die Bayernliga gehen: "Wir wollen nach einigen Trainerwechseln wieder Kontinuität in den Laden bekommen. Das hat uns ja früher immer ausgezeichnet", so Hanslmaier.

Neun Punkte beträgt derzeit der Rückstand des TSV Buchbach auf den Relegationsplatz 16. Sechs Punkte hätten es sein können, wenn die Petrovic-Elf am Samstag im Kellerduell gegen Eintracht Bamberg gewonnen hätte. Da diese Partie aber aufgrund der anhaltenden Witterungsbedingungen abgesagt wurde, bleibt Buchbach nur das Nachholspiel am Samstag, 2. Dezember, um das Polster zur Winterpause etwas weniger bedrohlich aussehen zu lassen. Vorausgesetzt, es kann am kommenden Wochenende gespielt werden.