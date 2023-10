Buchbach-Coach Petrovic: "Wir haben noch Puls"

Abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Regionalliga Bayern steht derzeit der TSV Buchbach. Hoffnungslos abgeschlagen? Nein, widerspricht Neu-Coach Aleksandro Petrovic - und hat dafür auch gute Gründe. Zuletzt gab ein 2:1-Sieg gegen Augsburg neuen Auftrieb.

Will mit dem TSV Buchbach bis Winter den Anschluss herstellen: Trainer Aleksandro Petrovic IMAGO/Nordphoto

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Mission ist extrem anspruchsvoll, ob sie überhaupt machbar ist, steht in den Sternen: Nach zehn Spieltagen hat Rekordspieler Aleksandro Petrovic (35) seine aktive Laufbahn beendet und als Trainer-Novize seinen Herzensverein TSV Buchbach mit nur vier Punkten übernommen. Erst mit dem 2:1 am Sonntag gegen den FC Augsburg II konnte das Liga-Schlusslicht die Serie von sieben Pleiten am Stück beenden und neue Hoffnung schöpfen.

"Wir haben noch Puls und dementsprechend haben wir den Sieg gefeiert. Aber klar ist auch, dass wir noch nichts erreicht haben. Wir stehen weiterhin ganz unten", sagt Petrovic, der nach dem 0:1 in Schalding, dem 1:2 gegen Vilzing und dem 2:3 in Memmingen jetzt die ersten drei Punkte seiner Trainer-Karriere verbuchen durfte. "Wir müssen bis zur Winterpause noch möglichst viele Punkte sammeln, um im Frühjahr eine reelle Chance zu haben", stellt Petrovic klar, der auf keinem Fall in seinem ersten Jahr als Trainer absteigen möchte.

Knappe Niederlagen

Sechs der sieben Niederlagen seit dem 1:0 gegen Wacker Burghausen sind mit einem Tor Unterschied ausgefallen, daran sieht man, dass das Gründungsmitglied der Regionalliga Bayern konkurrenzfähig ist. "Es gibt Gründe, warum wir diese Spiele verloren haben, es gibt aber auch Gründe, warum wir am Sonntag als Sieger vom Platz gegangen sind. Wir haben uns jetzt das Glück erarbeitet, das man braucht, um Spiele zu gewinnen", so der neue Coach, der hofft, dass die psychische Blockade gelöst ist: "Der Glaube war der springende Grund, ich habe von Anfang an versucht, die Jungs mental auf der Höhe zu halten und sie zu bestärken. Jetzt atmen alle auf."

Fünf der insgesamt zehn Tore hat Buchbach in den letzten vier Spielen erzielt, auch daran kann man einen gewissen Fortschritt, eine zarte Entwicklung festmachen. "Ich schaue, dass wir im Training bei jeder Übung möglichst auf die Kiste gehen", baut Petrovic viele Abschlüsse ein, legt in den nächsten Tagen bis zum Dienstagsspiel gegen Illertissen aber den Fokus auf die physische Verfassung: "Wir haben einige Spiele erst in den letzten 30 Minuten verloren. Die Jungs ziehen im Training überragend mit, zerreißen sich im Spiel, gehen trotz Grippe oder Blessuren über den Punkt. Das ist vorbildlich, aber jetzt müssen wir den Punkt einfach noch höher justieren."

Wie weit sich die Rot-Weißen bis zum Winter ans Feld heranarbeiten können, ob es dann noch mal Verstärkungen gibt, ist schwer zu sagen. Klar ist aber, dass Petrovic, dessen Leitmotive "Ehrlichkeit, Respekt und Disziplin" sind, möglichst schnell einen Co-Trainer auf seiner Seite wissen will: "Es gibt Kandidaten, ich hoffe, dass wir zeitnah Vollzug melden können."