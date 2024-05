Buchbach-Coach Petrovic: "Unter dieser Stufe akzeptiere ich nichts mehr"

Regionalliga-Bayern-Urgestein Aleksandro Petrovic ist nun in neuer Rolle unterwegs: Als Coach des TSV Buchbach. Der Auftakt misslang ergebnistechnisch, und dennoch sah der 35-Jährige auch viele positive Ansätze.

"Wir waren um den einen Sonntagsschuss schlechter als Schalding. Das sind die Fakten. Fußball ist ein Ergebnissport, alles andere zählt nicht", urteilt Aleksandro Petrovic (35) nach dem 0:1 am Freitag im Passauer Westen über seine Premiere als neuer Coach des TSV Buchbach. Und stellt klar: "Auch wenn wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, wird es bei mir keine Alibis geben. Wir haben verloren. Punkt. Aufgeben gibt es nicht, wir müssen wieder aufstehen und weitermachen."

Grundsätzlich hat der Rekordspieler der Regionalliga Bayern bei seiner Feuertaufe viele positive Aspekt gesehen: "Ich habe von der Mannschaft gefordert, dass der Rasen brennen muss. Da war ich mit dem Einsatz zufrieden, aber auch mit den spielerischen Momenten. Wir waren so oft im letzten Drittel wie noch nie in der Saison. Unter dieser Stufe akzeptiere ich aber jetzt auch nichts mehr. Ganz im Gegenteil: Wir müssen uns weiter verbessern, müssen noch eine Schippe drauflegen und müssen so ansetzen, dass das Spiel nächstes Mal auf unsere Seite kippt."

Nur Fleiß bringt Erfolg

Der neue Coach hat sein Team am Samstag gleich wieder zum Training gebeten. Zum einen zur Regeneration, aber auch aus der Überzeugung heraus, dass nur der Fleiß den Erfolg bringen kann: "Wir müssen mehr tun als andere Mannschaften. Das ist wie im richtigen Leben. Wenn man etwas immer mehr und öfter übt, wird sich das in der Praxis auszahlen." Mehr Trainingseinheiten will Petrovic dafür aber nicht anberaumen: "Wir haben pro Woche vier Trainings und das Spiel, das passen wir dann dem Spielplan an. Grundsätzlich würde ich schon gerne jeden Tag trainieren, aber das geht im semi-professionellen Bereich nicht. Die Jungs müssen von Montag bis Freitag arbeiten. Da kämen wir in eine Dysbalance, wir sind keine Profis und werden ja auch nicht wie Profis bezahlt."

Trotz der Niederlage hat sich Petrovic an seinem ersten Arbeitstag an der Seitenlinie gleich sehr wohl gefühlt: "Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Mannschaft zu coachen, es war sehr schön zu sehen, mit welchem Einsatz die Jungs das gemacht haben." Nervosität hat der Trainer-Novize dabei nicht verspürt: "Ich hatte Vorfreude, aber es gab auch Anspannung. Man überlegt sich ja einen Matchplan und ist gespannt, ob er aufgeht. Das hat in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert und so hat sich das immer mehr in Spaß umgewandelt. Und wenn es jetzt Schlagzeilen gibt, dass ich die Feuertaufe nicht bestanden hätte, ist mir das egal. Den Druck nehme ich gerne auf mich, damit konnte ich schon als Spieler gut umgehen. Und je mehr der Fokus auf mich gerichtet ist, umso besser: Dann haben die Jungs Ruhe und können sich auf sich konzentrieren."