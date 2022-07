Buchanan lernte von Rooney: "Ein Privileg, mit ihm zu arbeiten"

In seinen ersten beiden Jahren als Profi bei Derby County erlebte Lee Buchanan gleich zwei ehemalige Weltklassespieler. Nun will sich der Neuzugang des SV Werder Bremen in der Bundesliga durchsetzen - wie ein Jadon Sancho oder Jude Bellingham? "Hoffentlich", sagt der 21-Jährige.

Aus Werders Trainingslager in Zell am Ziller berichtet Tim Lüddecke

Schon mit 14 spielte Lee Buchanan für Derby County - der Junge aus der Nachwuchsabteilung wurde zum Profi beim englischen Zweitliga-Absteiger. Sein Fanherz schlug jedoch stets für einen anderen Klub: "Ich supporte Manchester United. Früher bin ich mit meinem Vater zu den Spielen ins Stadion gegangen, hatte mehrere Trikots", erklärte der Engländer am Dienstag im Werder-Trainingslager in Österreich. Umso bewegter habe er die vergangenen eineinhalb Jahre bei seinem Ex-Klub erlebt. Am 1. Januar 2020 kehrte United-Ikone Wayne Rooney zum Abschluss seiner Karriere von US-Klub D.C. United noch mal als Profi in sein Heimatland zurück, für das er einst 120 Länderspiele absolviert hatte (53 Tore).

"Riesig, mit ihm auf dem Platz zu stehen"

Buchanan, der im August 2019 zu seinem Liga-Debüt in der zweiten englischen Liga für Derby County gekommen war, hatte dort zu diesem Zeitpunkt gerade mal zwei Einsätze absolviert. Rooney wurde sogleich Kapitän, der Linksverteidiger jedoch erst später zur Stammkraft. Zur neuen Saison 2020/21 spielte er dann noch neunmal neben dem ehemaligen Weltklasse-Angreifer. "Es war riesig, mit ihm auf dem Platz zu stehen", so Buchanan.

Zum 15. November 2020 wurde Rooney anschließend zunächst zum spielenden Interimstrainer - und ab Januar 2021 für die kommenden eineinhalb Jahre dann auch zu seinem Cheftrainer. Erneut etwas ganz Besonderes für den Neu-Bremer: "Es war ein Privileg, mit ihm zusammenzuarbeiten." Übrigens: Der seinerzeit 35-Jährige übernahm den Posten von Phillip Cocu, einem weiteren ehemaligen Weltklasseprofi (100 Länderspiele für die Niederlande), der Buchanan bei Derby erstmals sein Vertrauen schenkte. Inzwischen hat Rooney den sich für längere Zeit in einem Insolvenzverfahren befindlichen Klub vor wenigen Tagen auf eigenen Wunsch verlassen.

Walker, Shaw und Alexander-Arnold als Benchmark

Zuvor jedoch habe der zweimalige englische U-21-Nationalspieler noch von Rooneys "unglaublichem Erfahrungsschatz" profitieren können, schwärmte Buchanan: "Er war einer der besten Spieler der Welt." Trotz ihrer unterschiedlichen Positionen zeigte der ehemalige Angreifer dem Außenverteidiger, "how to manage the game", erläuterte der 21-Jährige. Es ging darum, sich richtig zu positionieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen, solche Dinge. Als internationale Benchmark auf diesem Gebiet erwähnt er indes seine Landsmänner Kyle Walker, Luke Shaw oder Trent Alexander-Arnold. Dafür müsse Buchanan jedoch noch vieles verbessern: "Ich bin noch ein junger Spieler."

Buchanan: "Es war schwer, nein zu sagen"

Als solcher ist er nun den eher ungewöhnlichen Schritt von England nach Deutschland gegangen; ansonsten verfolgen viele Fußballprofis ja den umgekehrten Weg, in die Premier League ... "Es war schwer, nein zu sagen, nachdem ich mit den Trainern gesprochen habe", so Buchanan. Auch bei Jadon Sancho und Jude Bellingham hat sich der Wechsel zu Borussia Dortmund ja als äußerst förderlich für ihre Entwicklung erwiesen. "Hoffentlich", sagt der Werder-Neuzugang, könne seine Karriere einen ähnlichen Verlauf nehmen.

Ob er dann eines Tages ebenfalls nach England zurückkehren wolle, so wie Sancho, der ja mittlerweile für "seinen" Klub Manchester United spielt, lässt Buchanan zunächst offen: "Vielleicht bleibe ich auch." Schon damals, als Kind, konnte er im Park nicht genug vom Fußball bekommen, wenn er erst einmal mit seinen Kumpels losgelegt hat: "Bis mich meine Mutter gerufen hat, dass ich nach Hause kommen soll." Doch die, sagte er, werde ihn in Bremen auch besuchen …