Buchanan-Ersatz? Fritz: "Wir wollen uns sicher sein"

Lee Buchanan wird den SV Werder Bremen nach nur einem Jahr schon wieder verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger hält indes weiter an.

Aus dem Bremer Trainingslager in Zell am Ziller (Österreich) berichtet Tim Lüddecke

Als Frank Baumann am vergangenen Samstag noch über einen möglichen Abgang von Lee Buchanan gesprochen hatte, nannte der Sportchef des SV Werder Bremen zwei Bedingungen: Neben den finanziellen Vorstellungen, die es für einen Wechsel des 22-jährigen Linksfußes zu erfüllen galt, sagte der 47-Jährige: "Andererseits bräuchten wir auch auf dieser Position dann Ersatz, bevor wir einen Spieler gehen lassen."

Am Dienstagmorgen gab Werder bekannt, dass Buchanan das Zillertal für letzte Gespräche und den Medizincheck bei seinem neuen Verein verlassen hatte, bei dem es sich laut "Deichstube" um den englischen Zweitligisten Birmingham City handeln soll. Und zwar als fixer Transfer - nicht per Leihe, die Baumann ebenfalls als Möglichkeit genannt hatte.

Warum Buchanans Durchbruch ausblieb

Der Engländer war von Werder vor einem Jahr von Derby County ebenfalls aus der 2. Liga verpflichtet worden und damals noch während des Bremer Trainingslagers in Österreich zur Mannschaft gestoßen. Ob sein Abgang nun noch am Dienstag offiziell verkündet würde, war am späten Nachmittag noch nicht absehbar, die Tendenz ging eher zu Mittwoch.

Nach 21 Einsätzen als linker Schienenspieler in Werders 3-5-2-System verlässt Buchanan Deutschland jedenfalls wieder gen Heimat; zur Bremer Startelf zählte er indes nur zweimal. Sein Durchbruch in der Bundesliga blieb somit aus, weil es trotz potenter Anlagen für seine Position an Durchsetzungsfähigkeit und Konsequenz, bisweilen auch Mut, in seinen Aktionen fehlte. Vielleicht war es auch die Reife und der Wohlfühlfaktor, die ihm bei seinem ersten Auslandswechsel abgingen.

Buchanan-Ersatz noch im Zillertal? "Wir lassen uns nicht treiben"

Wirtschaftlich wird der bevorstehende Transfer für Werder wohl kaum als Minusgeschäft in die Bücher eingehen, bei der Verpflichtung musste man eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von rund einer halben Million Euro für Buchanan an Derby entrichten. Die Bremer arbeiten in Österreich wiederum "mit Hochdruck daran, einen Ersatz zu verpflichten", erklärt Leiter Profifußball Clemens Fritz. Noch für das Trainingslager? "Wir lassen uns dabei nicht treiben", sagt der 42-Jährige: "Wir wollen uns sicher sein."

Während die Nachfolger-Suche also anhält, steht seit Dienstagmorgen bereits der 29-jährige Cimo Röcker aus der zweiten Bremer Mannschaft bereit, der nach Österreich nachgereist ist, um den Kader durch die entstandene Buchanan-Lücke zunächst wieder aufzufüllen.