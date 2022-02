Buccaneers bestreiten erstes NFL-Spiel in Deutschland - auch London-Teams bekanntgegeben

Das erste von zwei Teams, die das erste Regular-Season-Spiel auf deutschem Boden austragen werden, steht fest. Die Tampa Bay Buccaneers werden im Herbst 2022 in München spielen. Auch die ersten Teilnehmer der Spiele in London und Mexico City wurden bekanntgegeben.

Wie die NFL am Montag bekanntgab, werden die Buccaneers das "Heimteam" des im Herbst 2022 stattfindenden Spiels auf deutschem Boden sein. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte der deutsche NFL-Chef Alexander Steinforth im Podcast "Icing the kicker" angekündigt, dass die Entscheidung am Montag fallen werde.

ITK #7: So läuft das NFL-Deutschlandspiel in München Das wird ein großes Fest! Im Herbst richtet die NFL in München ihr erstes Regular Season Game in Deutschland aus. Wie ist der Stand der Vorbereitung? Welches NFL-Team ist Gastgeber in München? Wie läuft das mit den Tickets? Alexander Steinforth, der neue Chef der NFL in Deutschland, steht in dieser Folge des "Icing the kicker"-Podcasts in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei Rede und Antwort. Zusätzlich verraten Shuan, Detti, Mario und Kucze ihre ganz persönlichen Favoriten, welche NFL-Franchise in der Saison 2022 zum Überraschungsteam werden könnte. Ähnlich wie die Cincinnati Bengals in der vergangenen Spielzeit. Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 10. März. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire ITK #6: Rams am Ziel! Alles zum Super Bowl in LA 14.02.2022 ITK #5: Super Bowl: Schlüsselduelle, X-Faktoren, Keys to win 10.02.2022 #4: Super Bowl Preview, Brady-Rücktritt & Flores-Klage 03.02.2022 #3: Wer schafft's in den Super Bowl? Chiefs vs. Bengals, 49ers vs. Rams 27.01.2022 weitere Podcasts

Die Buccaneers galten gemeinsam mit den Kansas City Chiefs als Favorit auf den Platz bei der deutschen NFL-Premiere. Gegen wen der zweimalige Super-Bowl-Sieger aus Florida spielen wird, steht noch nicht fest. In Frage kommen die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints, Seattle Seahawks, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Green Bay Packers sowie die beiden Super-Bowl-Teilnehmer Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals. Alle haben ein Auswärtsspiel bei den Bucs auf dem offiziellen Spielplan.

Besitzer spricht von "historischem Spiel"

Nachdem NFL-Legende Tom Brady seine Karriere im Anschluss an die vergangene Saison beendet hat, steht noch nicht fest, wer die Buccaneers in München als Quarterback anführen wird. Tampa Bay verfügt aber noch immer über einen Kader, der mit zahlreichen Stars wie Tight End Rob Gronkowski oder Wide Receiver Mike Evans besetzt ist. In der abgelaufenen Saison waren die Bucs als amtierender Titelverteidiger in den Play-offs nach einer dramatischen Aufholjagd am späteren Super-Bowl-Sieger aus Los Angeles gescheitert.

"Wir freuen uns auf das erste NFL-Spiel der regulären Saison in München als Teil der International Series", wird Buccaneers-Besitzer Joel Glazer in der Liga-Mitteilung zitiert. "Dieses historische Spiel wird eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der NFL spielen, die internationale Präsenz auszubauen und uns gleichzeitig ermöglichen, NFL-Fans in Deutschland direkt anzusprechen."

Als letztes Team: Packers erstmals in London

Auch die weiteren Heimteams für die internationalen Spiele 2022 wurden bekanntgegeben. So werden die Arizona Cardinals in Mexico City spielen, für die drei London-Spiele wurden die Jacksonville Jaguars, New Orleans Saints und Green Bay Packers nominiert. Für die Packers ist es die Premiere in der britischen Hauptstadt, das Team um NFL-MVP Aaron Rodgers war bislang die einzige der 32 Mannschaften, die noch nie in London antrat.

Durch ihre London-Auftritte dürfte es unwahrscheinlich sein, dass die Saints und Packers das Spiel in München gegen die Buccaneers bestreiten.