BTSV-Trainer Schiele will sich "positivem Druck stellen"

Eintracht Braunschweig empfängt am Samstag die abstiegsbedrohten Würzburger Kickers. Drei Punkte wären für beide Mannschaften enorm wichtig. Die Eintracht kann mit einem Sieg den dritten Platz weiterhin absichern.

"Wir haben uns diesen positiven Druck selbst erarbeitet und wollen uns ihm auch am Wochenende wieder stellen. Die Hürde ist auf beiden Seiten sehr groß. Wir schauen aber auf uns", erklärt Eintracht-Trainer Michael Schiele in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Beim 1:0-Sieg in Wiesbaden bewies die Mannschaft bereits, dass sie mit dem Druck umgehen kann. "Sie sind es seriös angegangen und haben wenig zugelassen", blickt Schiele auf das Spiel zurück.

"Der FWK findet sehr viele spielerische Lösungen auf dem Platz. Uns erwartet eine Mannschaft, die vom Potenzial her zu Unrecht da unten steht", beschreibt Schiele seinen Ex-Verein, mit dem er vor zwei Jahren am 34. Spieltag ebenfalls auf dem Relegationsrang stand und am Saisonende sogar direkt aufstieg. Schiele führt weiter aus: "Würzburg muss gewinnen, um den Funken Hoffnung noch am Leben zu erhalten. Ich erwarte eine Gästemannschaft, die schon nach vorne spielen möchte. Das ist ihr Ansatz."

"Wir sind eine absolute Einheit"

Den coronabedingten Ausfall des Cheftrainers gegen Wiesbaden konnten die Mannschaft und der Trainerstab gut kompensieren, bestätigte Schiele: "Die Mannschaft hat es mir in vielen Situationen leicht gemacht, sie waren gut auf das Duell eingestellt. An dieser Stelle nochmal mein Dank an das gesamte Trainer-Team, auf das ich mich wirklich verlassen kann." Auch zu den Spielern äußerte sich der 44-Jährige begeistert: "Wir sind eine absolute Einheit, sowas kann man nicht aufsetzen. Es passt in der Mannschaft top, die Jungs machen auch privat viel zusammen."

Über die Rückkehr der aktiven Fanszene freut sich Schiele und zählt auch die Fans zu einem wichtigen Bestandteil des Zusammenhalts: "Sie machen 90 Minuten Stimmung und haben ein Gefühl dafür, wann die Mannschaft die Unterstützung braucht. Wir wünschen uns, dass wir wie in Wiesbaden mit ihnen zusammen dreifach punkten und dann nach dem Spiel zusammen feiern."

Personell kann Trainer Schiele wieder auf Benjamin Girth und Enrique Pena Zauner zurückgreifen. Auf Maurice Multhaup (Fußverletzung) und den Langzeitverletzen Iba May (Bänderiss) muss weiterhin verzichtet werden.

Die Tabelle der 3. Liga