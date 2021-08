BTSV-Talent Müller fällt mehrere Wochen aus

Beim Pokalspiel von Eintracht Braunschweig gegen den HSV am Sonntagabend musste Mittelstürmer Sebastian Müller zur Pause ausgewechselt werden. Der Neuzugang hat sich verletzt und wird eine Zeit lang fehlen.

Kaum eine Woche im Kader und schon verletzt: Bei der ersten Pokalrunde, als Eintracht Braunschweig am Sonntag dem Hamburger SV unterlag (1:2), musste Neuzugang Müller nach der ersten Halbzeit den Platz verlassen. In seinem Pflichtspieldebüt für Braunschweig zog sich der 20-Jährige eine Bänderverletzung im Knie zu, wie sein Verein am Dienstag mitteilte.

Das hat eine MRT-Untersuchung am Montag ergeben. Allerdings sei die Diagnose noch nicht vollständig abgeschlossen und weitere Untersuchungen würden auf Müller zukommen, hieß es weiter. Der Mittelstürmer, den die Eintracht ein Jahr lang von Arminia Bielefeld ausgeliehen hat, wird voraussichtlich eine mehrwöchige Pause einlegen müssen.

Somit fehlt er beim nächsten Ligaspiel am Montag. Braunschweig gastiert beim Halleschen FC (LIVE! ab 19 Uhr bei kicker).