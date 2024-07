BTSV ernennt Kessel zum Sport-Geschäftsführer

Einst war Benjamin Kessel engagierter Profi im Trikot der Braunschweiger Eintracht. Nun wird der 36-Jährige vom BTSV zum Geschäftsführer Sport befördert.

In Braunschweig befördert: Ex-Profi Benjamin Kessel. picture alliance/dpa

Wie der niedersächsische Zweitligist am Dienstag meldete, wurde Kessel vom Aufsichtsrat des BTSV und mit Wirkung bis zum 30. Juni 2027 in das Amt des Geschäftsführers Sport der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA berufen.

Die Geschäftsführung bei den Löwen besteht somit künftig aus zwei Personen: Neben Kessel agiert Wolfram Benz, der seit April 2019 im Amt ist, als kaufmännischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung.

Ex-Profi Kessel - er bestritt unter anderem 173 Spiele für Braunschweig - hatte seine aktive Karriere im Eintracht-Trikot im Sommer 2021 beendet und war anschließend zunächst im administrativen Bereich des Nachwuchsleistungszentrums sowie als Co-Trainer der U 19 tätig. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums "Sportbusiness Management" 2022 übernahm er im Mai des vergangenen Jahres den Posten des Sportdirektors und war zudem knapp zwei Jahre als Vizepräsident Fußball Mitglied im Präsidium des BTSV Eintracht von 1895 e.V.

"Benjamin hat nach seiner aktiven Zeit als Fußballprofi bei unserer Eintracht eine beeindruckende Entwicklung genommen und den Verein, seine Strukturen und Abläufe sehr intensiv kennengelernt und geprägt", lobte e.V.-Präsidentin Nicole Kumpis den Beförderten und bescheinigte Kessel "hervorragende fachliche Kompetenzen" sowie "Identifikation und Leidenschaft für die Eintracht". Kumpis weiter: "Mit der vereinbarten Vertragslaufzeit dokumentieren wir zudem unser hohes Vertrauen in Benjamin und seine Arbeit."

Aufsichtsratschef Freitag: "Logische Konsequenz"

Aufsichtsratsvorsitzender Jens-Uwe Freitag sparte ebenfalls nicht mit Lorbeeren für Kessel: "Benjamin hat in einer für uns sehr herausfordernden Zeit in hohem Maße Verantwortung übernommen und einen hervorragenden Job gemacht. Unter seiner Führung ist es uns gelungen, den sportlichen Turnaround zu schaffen und gleichzeitig die sportliche Ausrichtung für die Zukunft weiter zu entwickeln." Die Berufung ins neue Amt sei schlichtweg "eine logische Konsequenz" erfolgreicher Arbeit.

Kessel bedankt sich in der Klubmitteilung für das "entgegengebrachte Vertrauen", er plant den eingeschlagenen Weg "konsequent fortzusetzen, um die Eintracht nicht nur kurzfristig, vor allem aber mittel- und langfristig wirtschaftlich und sportlich erfolgreich zu machen".