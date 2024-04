BSV: Sauermilch geht in die Oberliga

Justin Sauermilch wechselt zur neuen Saison vom Bremer SV zum Heeslinger SC in die Oberliga Niedersachen. Der 24-jährige Defensismann kam in der aktuellen Regionalliga-Saison auf bislang 20 Einsätze beim BSV: "Justin ist Innenverteidiger und ein Leistungsträger beim Bremer SV. Wir haben Justin schon seit drei Jahren auf dem Zettel und seine gute Entwicklung verfolgt", so HSC-Teammanager Carsten Schult.