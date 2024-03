BSV Sachsen Zwickau verpflichtet Linkshänderin aus Tschechien

Handball-Erstligist BSV Sachsen Zwickau treibt die Personalplanungen weiter voran und konnte bereits binnen kürzester Zeit den dritten Zugang präsentieren. Zuvor hatte man schon die ungarische Torhüterin Barbara Györi und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch präsentiert.

Tereza Eksteinová spielte mit Most in der Champions League Marco Wolf

Die 25-Jährige Tereza Eksteinová kommt vom DHK Banik Most und wird die Westsächsinnen künftig auf Rechtsaußen verstärken. Ihre handballerischen Wurzeln liegen beim DHC Pilsen. "Nach fast 8 Jahren in Most hatte ich das Gefühl eine neue Herausforderung zu brauchen, um mich als Spielerin zu fordern und fördern", wird Eksteinová in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Wir beobachten Tereza schon seit einiger Zeit. Sie ist eine sehr talentierte, junge Spielerin mit einem guten Wurfrepertoire. Für die neue Saison wollen wir die Rechtsaußenposition wieder doppelt besetzen und die Entwicklung von Tereza Eksteinová und Emma Montag weiter vorantreiben", erklärt Zwickaus Trainer Norman Rentsch.

"Ich kenne das Team bereits von Freundschaftsspielen in der Vorbereitung. Daher weiß ich, wie sie spielen und dass es ein sehr gutes Team ist. Es ist für mich eine super Chance mein Spiel weiterzuentwickeln und mehr Erfahrungen zu sammeln", so die Linkshänderin.

Eksteinová stand auch im erweiterten Aufgebot für die Handball-WM im vergangenen Jahr, ist allerdings noch ohne A-Länderspiel. In der Jugend absolvierte sie 16 Länderspiele mit 16 Toren, bei den Junioren 2 Länderspiele bei denen sie ohne Torerfolg blieb.

Steckbrief

Name: Tereza Eksteinová

Position: Rechtaußen

Geburtstag: 01.03.1999

Geburtsort: Pilsen/CZE

Größe: 168 cm

Gewicht: 62 kg

Bisherige Vereine:

DHC Pilsen (2010-16)

DHK Banik Most (2016-24)

Bisherige Erfolge:

Tschechischer Meister (2017-22)

Tschechischer Pokalsieger (2017-18, 2020, 2022)