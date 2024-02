BSV Sachsen Zwickau verliert Toptorschützin

Frauenhandball-Erstligist BSV Sachsen Zwickau muss in der kommenden Saison auf Ema Hrvatin verzichten. Die Toptorschützin der Westsachsen sucht eine neue sportliche Herausforderung.

Ema Hrvatin führte über weite Strecken die Torschützinnenliste der Handball Bundesliga Frauen an, durchschnittlich 6,7 Tore pro Partie erzielte die Slowenin in den ersten 15 Partien ihres Klubs und ist mit 100/40 Saisontoren Toptorjägerin des BSV. "Ema hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung genommen und großen Anteil am Gesamterfolg. Auch in dieser Saison ist sie mit ihrer Torgefahr ein wichtiger Faktor für unser Team", erklärt BSV-Coach Norman Rentsch.

"Ich bin dem Verein sehr dankbar. Ich konnte mich hier perfekt weiterentwickeln. Dafür möchte ich mich explizit beim Trainerteam bedanken. Der Schritt nach Zwickau zu wechseln war der richtige", so Hrvatin in einer Vereinsmitteilung.

"Es macht unheimlich viel Spaß, vor diesen fantastischen Fans zu spielen, die uns immer unerschütterlich unterstützen unabhängig vom Tabellenplatz. Dennoch ist der Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel zu wagen, worauf ich mich sehr freue", betont die Slowenin.

Namhafte Klubs schon zum Karrierestart

Ihre Karriere startete die 24-Jährige beim slowenischen Topteam Krim Ljubljana, ehe sie 2018 nach Frankreich wechselte. Zunächst spielte sie bei Brest Bretagne, wo sie auch erste Einsätze in der Champions League bekam. Anschließend war sie unterklassig bei Palente Besancon und dem AS Cannes. 2021 wechselte sie dann nach Zwickau und konnte zweimal in der Relegation den Klassenerhalt feiern.

"Jetzt steht für Ema der nächste Schritt an, mit diesem Wunsch ist sie auf uns zugekommen und das ist für uns vollkommen nachvollziehbar und der richtige Zeitpunkt für ihre persönliche Entwicklung. Wir unterstützen sie da in allen Belangen", so Rentsch abschließend.