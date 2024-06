BSV Sachsen Zwickau mit Veränderung im Trainerteam

Der BSV Sachsen Zwickau stellt sein Trainerteam in der kommenden Saison neu auf. Der Bundesligist konnte einen Torwarttrainer nach Sachsen lotsen.

Thomas Müller verlässt nach 14 Jahren beim SV Union Halle-Neustadt und wechselt in diesem Sommer zum BSV Sachsen Zwickau. Müller verstärkt das Trainerteam der Sächsinnen als Torwarttrainer. Das gab der Bundesligist auf seiner Facebookseite bekannt.

"Norman und ich stehen schon lange in Kontakt. Ich schätze ihn als Mensch und Trainer sehr und habe seine Arbeit immer genau verfolgt. Als die Möglichkeit bestand, in Zwickau für mich ein neues Kapitel zu beginnen, musste ich nicht lange überlegen", wird Müller in einem Facebookpost des Klubs zitiert.

"Ich freue mich auf das gesamte Team, die Fans und ganz speziell auf die Arbeit mit Jovana und Barbara", so Müller weiter.

Ich bin voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Thomas. Er hat seit Jahren immer wieder und kontinuierlich bewiesen, dass er Torhüterinnen ausbilden und weiterentwickeln kann", meint Norman Rentsch. "Zudem passt er hervorragend in unser Trainerteam. Thomas wird eine Bereicherung für unseren ganzen BSV sein."