BSV Sachsen Zwickau mit Neuzugang aus Japan

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau bekommen Verstärkung aus Japan. Das teilte der Verein am Montag auf Facebook mit. Damit wurde der Ersatz für die Isländerin Diana Dögg Magnusdottir gefunden.

Kaho Nakayama nahm zuletzt mit Japan an der Olympiaqualifikation teil AFP via Getty Images

Der abstiegsbedrohte Bundesligist verpflichtete für die kommende Saison Kaho Nakayama. Die Linkshänderin kommt vom heimischen Spitzenklub Hokkoku Bank, Titelverteidiger und Spitzenreiter der nationalen Meisterschaft. Ihr handballerischen Wurzeln liegen beim Soja Club Jr. Über die Schulmannschaften von Shukugawa Gakuin kam sie zunächst zur Sportuniversität Osaka, ehe sie dann 2020 beim Serienmeister unterschrieb.

Mit Japan konnte die Nationalspielerin schon an zahlreichen internationalen Turnieren teilnehmen, so auch bei der Weltmeisterschaft 2021 in Spanien und der Weltmeisterschaft 2023 in Dänemark, Norwegen und Schweden. Größter Erfolg war die Silbermedaille bei der Asienmeisterschaft 2022. Insgesamt kommt sie auf 37 Länderspiele mit 113 Toren.

"Ich durfte sie bei der WM im letzten Dezember beobachten und war sehr begeistert. Ich bin mir sicher, dass Kaho durch ihre Erfahrung und Spielweise unserer Mannschaft viel geben wird", sagte Cheftrainer Norman Rentsch in der Vereinsmitteilung über die 25-Jährige, die in Zwickau trotz ihrer geringen Körpergröße von 1,72 Meter auf der halbrechten Position spielen wird und damit den Abgang von Kapitänin Diana Dögg Magnusdottir kompensiert.