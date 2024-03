BSV Sachsen Zwickau hält Leistungsträgerin

Der BSV Sachsen Zwickau verlängert den Vertrag mit einer seiner Toptorschützen um zwei weitere Jahre.

Rita Lakatos kam vor der Saison vom ungarischen Verein Siofok KC zum BSV Sachsen Zwickau. Nun hat die Spielmacherin für zwei weitere Jahre in Zwickau unterschrieben. Mit 64/11 Toren ist sie nach Ema Hrvatin (112/43) zweitbeste Torschützin des BSV und fungiert außerdem als beste Assistgeberin (46 Assists).

Trainer Norman Rentsch freut sich, eine seiner Leistungsträgerinnen weiter an den Verein zu binden. "Rita ist vor einem Jahr zum BSV gekommen und hatte die Ambition die Mannschaft führen zu wollen. Diese Aufgabe macht sie in Zwickau sehr gut, aber es ist auch ein Reifeprozess einer Spielerin nach ihren Stationen bei großen Vereinen und jetzt in absoluter Verantwortung stehend. Ihr Spiel wird immer dominanter und bewusster. Die Zusammenarbeit passt sehr gut und es macht großen Spaß. Ich freue mich sehr, dass Rita sich zu dem Verein bekennt. Es wird eine schwere, harte Saison und Rita ist dabei eine wertvolle Komponente als Rückraummitte und Führungsspielerin."

Auch Rita Lakatos ist glücklich über die Verlängerung. "Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag um 2 Jahre verlängern konnte. Ich möchte dazu beitragen, die Ziele vom Verein zu erreichen. Zwickau ist wie ein zweites Zuhause geworden und ich fühle mich wie ein Teil einer großen Familie. Ich freue mich zu bleiben."