BSV Sachsen Zwickau: Abgang von Kapitänin

Der BSV Sachsen Zwickau braucht für die neue Saison eine neue Kapitänin: Linkshänderin Diana Magnúsdóttir wird den Verein nach vier Jahren verlassen und sich einer neuen Herausforderung stellen.

"Nach 4 Jahren in Zwickau habe ich mich dafür entschieden nicht zu verlängern und mich einer neuen handballerischen Herausforderung zu stellen. Zwickau ist mir sehr nah ans Herz gewachsen und ich bin dankbar für das Vertrauen, welches ich hier bekommen habe. Der Schritt, nach Deutschland zu ziehen und für Zwickau zu spielen, war damals für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich bin sehr dankbar, die Chance bekommen zu haben", so Diana Magnúsdóttir, die 2020 aus Reykjavik nach Zwickau kam.

"Ich werde mich immer an den Aufstieg im meinem ersten Jahr in Zwickau erinnern und freue mich, seitdem immer noch in der ersten Liga zu spielen mit den besten Fans der Liga. Die Leute, die ich hier kennengelernt habe, werde ich nie vergessen. Für mich sind sie nicht nur Fans oder Sponsoren, sondern auch gute Freunde und eine Familie geworden", ergänzt die 26-Jährige.

"Man hat in den letzten Jahren gesehen, wie wichtig Diana für den Verein geworden ist. Mit ihrem Kommen hat sie sofort Verantwortung übernommen und eine Entwicklung gezeigt, die ein Beispiel für viele Spielerinnen sein kann. In der momentanen Situation sieht man, mit wie viel Herz sie für den Verein spielt und ich bin mir sicher, dass sie in den letzten 7 Spielen die Mannschaft als würdige Kapitänin anführen wird. Ich kann ihre Entscheidung verstehen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen", bedauert Trainer Norman Rentsch den Abgang seiner Isländerin.