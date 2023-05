Brych über den VAR: "Wir Schiris haben uns dagegen gewehrt"

Am vergangenen Spieltag rückten wieder einmal die Schiedsrichter in den Mittelpunkt. In der neuen Folge "kicker meets DAZN" äußert sich nun mit Felix Brych ein Unparteiischer, der sonst die Öffentlichkeit meidet. Der Jurist verrät unter anderem, warum der VAR heutzutage "alternativlos" ist.

Felix Brych veröffentlichte kürzlich ein Buch, das unter anderem seine Karriere als Topschiedsrichter thematisiert. IMAGO/Claus Bergmann