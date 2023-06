Brych, "Stepi" und eine Erstligaspielerin: Finnland gewinnt EM der Geflüchteten

Bei der zweiten Auflage des UEFA Unity Cup setzt sich Finnland in Frankfurt durch. Titelverteidiger Deutschland mit Trainer Dragoslav Stepanovic enttäuscht sportlich komplett - und gehört doch auch zu den "Gewinnern".

Bei dieser EM gibt es keine Anzeigetafeln. Man muss also genau aufpassen, um den aktuellen Spielstand mitzubekommen. "Es steht doch 1:0 für Italy, oder?", fragt einer aus dem deutschen Team, der es sich am Rande des Halbfinals zwischen Italien und Finnland auf dem Rasen gemütlich gemacht hat.

"1:1", sagt eine Mitspielerin. Warum die deutsche Auswahl das so entspannt verfolgen kann? In der Vorrunde dieser EM, die keine normale EM ist, ist sie schon ausgeschieden. Bei der zweiten Auflage des Unity Euro Cup, des Turniers der Geflüchteten, hat es gegen Lettland, Frankreich und Finnland an diesem Mittwoch in Frankfurt nur zum vierten Platz gereicht. Null Punkte, 0:11 Tore. Immerhin das Platzierungsspiel gegen Österreich, den schwächsten Gruppenletzten, gewinnt Deutschland mit 3:1.

"Ich bin unzufrieden", sagt der Coach. "Ich habe sie wahrscheinlich schlecht betreut, weil wir haben ja verloren." Dabei lächelt Dragoslav Stepanovic. Auch mit 74 Jahren kommt der frühere Trainer von Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und unzähligen anderen Klubs nicht los vom Fußball.

Ein Team besteht aus acht Geflüchteten und drei weiteren Amateuren

"Wir wollen uns gut vorbereiten und ein starkes Turnier spielen, schließlich ist Deutschland Titelverteidiger", hatte Stepanovic vor einem Monat gesagt, als ihn der DFB als Trainer für den Unity Cup benannte. Daraus ist nichts geworden: Nur zweimal trainierte das Team mit "Stepi", den ein oder anderen seiner Spieler lernt er erst am Tag des von der UEFA organisierten Turniers kennen.

"Mit nur zweimal Training kann man auch nicht gewinnen", meint Kaaka Behesti, ein trickreicher Flügelspieler, der für den FC Aar in der Gruppenliga spielt. Geboren in Afghanistan, lebt Behesti seit sieben Jahren in Deutschland. "Zum Fußball kam ich durch die Straße", sagt er und lobt den Unity Cup: "Ich finde das Projekt super."

Wie alle seine Mitspielerinnen und Mitspieler wohnt er in Hessen. Jedes Team besteht aus acht Geflüchteten und drei weiteren Amateurspielern, unter den insgesamt elf müssen mindestens zwei Frauen sein. Eine muss auch immer auf dem Platz stehen. Beim deutschen Team erfüllt schon allein die Keeperin Sara Auweiler letztere Vorgabe. "Der beste Mann in meinem Team war der Torwart", sagt Stepanovic grinsend.

Nicht so zufrieden mit seiner Leistung ist dagegen Bahaeddin Sadoun. "Stepis" Kapitän sagt, er habe als Fußballer in Deutschland gelernt, Veranwortung zu übernehmen. 2015 flüchtete er aus dem syrischen Bürgerkrieg, damals war Sadoun zwölf Jahre alt. Vom sportlichen Niveau des Turniers ist er beeindruckt: "Auch die Mädels sind richtig gut, eine aus Holland spielt in der 1. Liga, glaube ich."

Ausgleich oder Siegtreffer?

Schwer zu stoppen: Farkhunda Muhtaj lässt auch diesen Schweizer ins Leere rutschen. picture alliance/dpa

Tatsächlich: Farkhunda Muhtaj läuft normalerweise für Fortuna Sittard und als Kapitänin der afghanischen Nationalelf auf, beim Unity Cup besticht sie durch Umsicht und Technik. Fürs Finale reicht es trotzdem nicht, weil die Niederlande im Siebenmeterschießen an Irland scheitern. Als der letzte irische Schütze verwandelt, rennt Frankreichs Nummer 5 auf den Platz und grölt mit den Iren. Wie eine große Familie eben.

Parallel gewinnt Finnland im anderen Halbfinale dank eines späten Treffers gegen Frankreich. Der Platzsprecher deklariert das Tor zwar als Ausgleich; als die Finnen aber kurz nach dem Schlusspfiff lautstark mit Sprudelwasser herumspritzen, korrigiert er sich. Ohne Anzeigetafel ist das eben so eine Sache mit den Ergebnissen.

Auch sonst ist manches improvisiert: Manche Teams laufen mit, manche ohne Rückennummer auf. Und manche, wie Finalist Irland, haben es nicht einmal innerhalb des Teams einheitlich.

Malta und Armenien dabei, England und Portugal aber nicht

Das Endspiel auf dem DFB-Campus leitet schließlich Felix Brych. Der 336-malige Bundesliga-Schiedsrichter braucht zu Beginn einige Sekunden Zeit, um sich umzugewöhnen. Er bemerkt nicht, dass Assistentin Maria Dornescu bei einer ganz frühen Abseitsstellung die Fahne hebt, also beginnt sie zu rufen: "Felix, Felix!" Als Brych sie irgendwann bemerkt, müssen beide grinsen. Ohne Headset ist es eben doch etwas anderes.

Mit den Spielerinnen und Spielern findet die Kommunikation auf dem Feld in Englisch und per "Fußballsprache" statt, wie Brych sagt. Das Turnier sei eine "tolle Idee", die ihm "unheimlich gut" gefalle. Nachdenklich wirkt er dennoch: "Ich habe mit zwei Schiedsrichter-Kollegen aus dem Irak gesprochen. Sie haben mir ihre Geschichte erzählt, wie sie geflohen sind. Das macht einen schon ein bisschen demütig."

Unter Brychs Leitung setzt sich Finnland gegen Irland durch, 2:1. Dass Mohammed Ahmadi in der finnischen 3. Liga spielt, fällt bei seinem herrlichen Siegtor auf. "Ihr seid alle Gewinner, weil ihr teilgenommen habt", sagt der Platzsprecher ins Mikro. Im Vorjahr, bei der Premiere, waren es noch acht Teams, diesmal haben sich 15 der 55 UEFA-Mitglieder beworben, darunter kleine Länder wie Malta und Armenien. England und Portugal beispielsweise allerdings nicht. Um die vier Gruppen voll zu machen, ist noch ein gemischtes EU-Team angetreten.

Wir sind jetzt quasi wie eine Familie. Ladan Musse Hersi

Für Ladan Musse Hersi ist der Tag trotz des deutschen Ausscheidens in der Vorrunde ein großer. Sie wuchs in Kenia auf, floh mit 16 Jahren aus Somalia und fand über Umwege eine neue Heimat in Deutschland. "Ich bin so stolz, hier dabei zu sein. Es macht mich sehr glücklich", sagt sie lächelnd über ihre Mannschaft. "Wir sind jetzt quasi wie eine Familie."

Das Gespräch wird unterbrochen, weil die Teamkollegen plötzlich ihren Namen skandieren und ihr auffordernd einen Ball zuwerfen. Der erste Jonglierversuch misslingt, dann aber hält sie acht, neun, zehn Mal hoch. Aus Zufall ist sie jedenfalls nicht nominiert, so viel ist klar.

"Den Tag vergessen sie nicht", sagt Trainer Stepanovic. "Gut, die Gegentore auch nicht." Dann grinst er noch einmal und spricht den Satz aus, für den er berühmt ist.

"Aber Lebbe geht weider, oder?"