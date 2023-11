Brych kann den Rekord in Frankfurt einstellen

Wenn nichts Unerwartetes passiert, stellt Felix Brych am Wochenende einen Bundesliga-Rekord ein. Nun ist auch klar, in welchem Spiel.

Wenn am Samstagabend das Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart steigt, hat der Anpfiff für einen Mann eine ganz besondere Bedeutung - nämlich für denjenigen, der die Pfeife in der Hand hält. Felix Brych wird bei der Partie sein 344. Bundesliga-Spiel leiten und damit mit Wolfgang Stark gleichziehen.

Für Deutschlands Schiedsrichter des Jahres ein Meilenstein. "Das ist letztlich die größte Leistung meiner Karriere", sagte Brych mit Blick auf die Anzahl seiner Bundesliga-Einsätze. "Der Rekord hat für mich eine große Bedeutung."

Sein erstes Bundesliga-Spiel hatte Brych am 28. August 2004 gepfiffen, beim 1:1 zwischen Hertha BSC und Mainz 05 bekam er die kicker-Note 2,5. Es folgten zahlreiche Einsätze auf nationaler und internationaler Ebene, bei jeweils zwei Welt- und Europameisterschaften sowie beim Confed-Cup 2013 und bei den Olympischen Spielen 2012.

Ich sehe das entspannt. Wolfgang Stark über den bevorstehenden Verlust seines Rekords

Mit Rekorden kennt sich der 48-jährige Münchner aus. Kein anderer Referee hat so viele Champions-League-Spiele geleitet wie er (69), keiner hat bei einem einzigen großen WM- oder EM-Turnier so viele Endrundenspiele geleitet wie Brych 2021 (5). Nun also das 344. Bundesliga-Spiel, das vor ihm nur Wolfgang Stark erreicht hat.

Der bisherige Rekordhalter sieht den Verlust seines alleinigen Rekords indes entspannt. "Mir war immer klar: Der Einzige, der diese Marke schaffen kann, ist Felix. Und als bekannt wurde, dass er auch über sein 48. Lebensjahr hinaus pfeifen wird, war das irgendwann absehbar", wird Stark, der seine aktive Laufbahn 2017 beendet hatte, auf der DFB-Website zitiert. "Ich sehe das entspannt. Viele meinen, die Schiedsrichter seien untereinander ausschließlich Konkurrenten. Aber das ist totaler Käse. Jeder gönnt dem anderen den Erfolg und leidet auch am Fernseher mit."