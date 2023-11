Brych: "Ich habe noch nie einen so lauten Knall gehört"

Sechs Minuten dauerte die Unterbrechung zwischen Böller-Knall und Spielfortsetzung beim 1:1 des FC Augsburg gegen 1899 Hoffenheim. Hinterher erklärte Schiedsrichter Dr. Felix Brych, wie er die Szene erlebte und managte

In der 57. Minute fuhr den Anwesenden in der WWk-Arena der Schreck durch die Glieder, als ein Böller aus dem Hoffenheimer Fanblock geworfen wurde und explodierte. "Ich habe so etwas noch nie erlebt, habe noch nie einen so lauten Knall in einem Fußballstadion gehört und musste mir erstmal einen Überblick über die Gesamtsituation verschaffen", erzählte Schiedsrichter Dr. Felix Brych hinterher.

Klar war schnell, dass Sanitäter in den Block eilten, es offenbar Verletzte gegeben haben musste. Bange Minuten, die der 48-jährige Unparteiische souverän überbrückte und dafür von den Geschäftsführern Michael Ströll (Augsburg) und Alexander Rosen (Hoffenheim), aber auch von den Spielern viel Lob erhielt.

Auf sowas kann man sich nicht vorbereiten Dr. Felix Brych zum Böllerwurf in Augsburg

Brych erklärte, er habe im Verbund mit den Geschäftsführern entschieden, die Partie fortzusetzen. Grundlage sei gewesen, dass keine Lebensgefahr bei dem oder den Verletzten bestanden habe. "Ich aber auch klar gesagt, dass wir das Spielfeld verlassen müssen, wenn so etwas nochmal passiert", so Brych, der den Dreistufenplan für solche Fälle erklärte: Stufe eins aktivierte er, indem sich beide Mannschaften im Mittelkreis versammelten. Die zweite wäre das Verlassen des Spielfelds gewesen, die dritte ein Spielabbruch. Soweit kam es zum Glück nicht.

Brych gab auch einen Einblick in sein Inneres in diesen Momenten: "Auf sowas kann man sich nicht vorbereiten. Wichtig ist, dass man einen kühlen Kopf behält", sagte der international höchst erfahrene Referee. "Ich habe mir schon überlegt, was mit den Menschen in der Nähe passiert, die diesen Knall aushalten müssen und wollte wissen, wie es den Menschen geht. Wäre es schlimmer gewesen, hätten wir andere Maßnahmen ergreifen müssen."

Dies wäre ebenso der Fall gewesen, wenn die Spieler sich nicht sicher gefühlt hätten. Die Komplexität des Jobs: "Ich habe versucht am Platz zu eruieren, wie die Spieler reagieren und was auf den Rängen passiert, es gab leichte Ausschreitungen. Ich habe die Szenerie beobachtet und war froh, dass sich alles wieder beruhigt hat."

Zum Job des Schiedsrichters gehöre es, dass immer wieder Dinge passieren, die man noch nie erlebt habe. Das Lob und die Anerkennung taten Brych gut: "Wir tragen große Verantwortung für die Sicherheit der Beteiligten. Wenn man das erkennt, freue ich mich sehr." Darf er auch, er löste die Situation in Augsburg so souverän wie empathisch.