Bryant-Witwe erhält 29 Millionen US-Dollar

Vor mehr als drei Jahren verunglückten Kobe Bryant, seine Tochter Gianna und sieben weitere Insassen bei einem Helikopter-Unfall. Für Fotos, die am Unfallort aufgenommen wurden, erhielt Vanessa Bryant nun eine Entschädigung.

Vanessa Bryant (li.) verließ das Gericht an der Seite von Fußballerin Sydney Leroux. IMAGO/ZUMA Wire

Mehr als drei Jahre nach dem tragischen Helikopter-Unfall, bei dem NBA-Legende Kobe Bryant, seine Tochter Gianna und sieben weitere Insassen ums Leben kamen, gibt es ein Ende im Rechtsstreit zwischen Vanessa Bryant und dem Verwaltungsbezirk Los Angeles. Die Witwe klagte wegen der Fotos, die am Unfallort aufgenommen worden waren. Am Dienstag einigten sich die Parteien auf eine Zahlung in Höhe von rund 29 Millionen US-Dollar.

"Der heutige Tag markiert den erfolgreichen Höhepunkt von Frau Bryants mutigem Kampf, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die an diesem grotesken Verhalten beteiligt waren", teilte Vanessa Bryants Anwalt Luis Li in einer von US-Medien zitierten Erklärung mit. "Sie hat für ihren Mann, ihre Tochter und alle anderen gekämpft, deren verstorbene Angehörige mit ähnlicher Respektlosigkeit behandelt wurden." Er hoffe nach der Einigung nun auf ein Ende "dieser Praxis". Die Anwältin des Bezirks sprach von einer "fairen und vernünftigen" Einigung. "Wir hoffen, dass Frau Bryant und ihre Kinder sich weiterhin von ihrem Verlust erholen", sagte sie in einer von CNN zitierten Erklärung.

Klage auf emotionalen Schaden

Die Stellvertreter des Sheriffs und Feuerwehrleute hatten seinerzeit Bilder am Unfallort gemacht, darunter von den Überresten der Basketball-Legende der Los Angeles Lakers und seiner 13-jährigen Tochter Gianna. Vanessa Bryant und Chris Chester, dessen Frau Sarah und Tochter Payton ebenfalls bei dem Absturz ums Leben kamen, hatten daraufhin auf emotionalen Schaden geklagt. Sie befürchten, dass die Aufnahmen eines Tages im Internet auftauchen.

Bereits im vergangenen August hatte das Zivilgericht den Bezirk nach mehrstündiger Beratung aufgefordert, 16 Millionen Dollar an Bryant und 15 Millionen Dollar an Chester zu zahlen. Das Urteil stehe für Wiedergutmachung für vergangenes und zukünftiges Leid.