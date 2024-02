Bryan Zaragoza zurück im Bayern-Training - Neuer setzt erneut aus

Der FC Bayern München bereitet sich aktuell auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League vor. Am Montagnachmittag gab der deutsche Rekordmeister ein Personal-Update.

Am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) startet der FC Bayern im Kalenderjahr 2024 auch seine Mission Champions-League-Titel. Im Achtelfinal-Hinspiel reisen die Münchner ins Olimpico, wo Lazio Rom der Gegner sein wird. Doch mit welchem Personal kann Cheftrainer Thomas Tuchel diese Herausforderung angehen?

Neu gemeldet haben die Bayern, das wurde mittlerweile bekannt, für die K.-o.-Phase die drei Winter-Neuzugänge Sacha Boey (Galatasaray), Eric Dier (Leihe von Tottenham) und Bryan Zaragoza (FC Granada). Letzterer fehlte jüngst auf Grund eines grippalen Infekts, kehrte am Montag aber ins Mannschaftstraining zurück. Der spanische Offensivspieler, der noch auf sein Pflichtspieldebüt für den deutschen Rekordmeister wartet, könnte somit zur Option für Tuchel werden. Aus dem CL-Kader gestrichen wurden derweil Luca Denk und Leon Markert.

Stammkeeper Manuel Neuer und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui legten unterdessen am Montag eine Pause ein. Die Bayern begründeten die Maßnahme mit einer Belastungssteuerung. Bereits vor dem am Ende mit 0:3 verlorenen Schlagerspiel bei Bayer 04 am Samstagabend hatte Nationaltorhüter Neuer, der mittlerweile 13 Bundesliga-Einsätze in dieser Saison vorweisen kann, pausieren müssen. Leichte Kniebeschwerden ließen die Bayern über Tage hinweg bangen, letztlich aber konnte Neuer doch gegen Leverkusen zwischen den Pfosten stehen.

Laimer trainiert wieder mit Ball

Definitiv noch keine Option in Rom ist Konrad Laimer, der nach seinem Muskelbündelriss aber Individualtraining an der Säbener Straße absolvierte. Dabei konnte der Österreicher auch schon wieder Übungen mit dem Ball angehen. Neben Laimer fallen unter anderem Alphonso Davies, Kingsley Coman und Serge Gnabry wegen ihrer Verletzungen mindestens für das erste Duell mit Lazio in der Königsklasse aus. Das Achtelfinal-Rückspiel in München steigt am 5. März.