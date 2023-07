Bruun Larsen zieht es nach England

Schon länger wird eine neue Herausforderung für Hoffenheims Dänen Jacob Bruun Larsen gesucht, nun zeichnet sich eine Lösung ab.

Aus Hoffenheims Trainingslager in Kitzbühel berichtet Michael Pfeifer

Im Winter 2020 stieß Jacob Bruun Larsen zur TSG, die den Dänen für neun Millionen Euro aus Dortmund verpflichtet hatte. In der Hoffnung, das Talent würde in einem neuen Umfeld so richtig durchstarten. Doch dieser Versuch muss als gescheitert bewertet werden. Nie konnte der 24-Jährige die in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllen, sicherlich auch nicht seine eigenen.

Gerade mal 42 Pflichtspieleinsätze sind verbucht für den Dänen, der zwischenzeitlich auch schon ein halbes Jahr nach Anderlecht ausgeliehen war, das allein zeigt, dass Bruun Larsen trotz ansprechender Trainingsleistungen nie über die Rolle als Ergänzungskraft hinauskam.

Bereits im Winter sollte der Flügelflitzer abgegeben werden, doch eine Leisten-OP verhinderte einen Wechsel. Nun zeichnet sich eine Lösung ab. Aus England interessieren sich dem Vernehmen nach gleich zwei Klubs für Bruun Larsen. Neben Premier-League-Absteiger Southampton buhlt auch Aufsteiger FC Burnley um eine Verpflichtung des Dänen, der in Hoffenheim noch bis 2024 unter Vertrag steht, da sollte eine Lösung möglich sein.

Je nach Klub und finanzieller Möglichkeit steht eine Ablöse in vergleichsweise moderatem Rahmen im Raum, alternativ könnte Bruun Larsen auch verliehen und sein Vertrag bei der TSG dazu noch einmal verlängert werden, um eben später einen höheren Transfererlös zu generieren. Jedenfalls stehen die Zeichen nun klar auf Abschied. Ein weiteres Indiz bot die Einheit am Sonntagmorgen. Er nahm nicht an der Trainingseinheit teil, sondern absolvierte stattdessen ein individuelles Programm - wohl um keine Verletzung zu riskieren.