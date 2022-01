Bruun Larsen und der dritte Neustart

Jacob Bruun Larsen ist zurück. Nach wochenlanger Pause wegen muskulärer Probleme hat der Däne zum Rückrundenauftakt das Training wieder aufgenommen. Für den Offensivspezialisten ist es gewissermaßen der dritte Neustart im Kraichgau.

Denn im Januar 2020 vom BVB gekommen tat sich Bruun Larsen in seiner ersten Halbserie, die noch dazu von der Corona-Pause unterbrochen war, schwer. Auch die Saison 2020/21 verlief nicht gerade gut, im Winter ließ sich der 23-Jährige zum RSC Anderlecht nach Belgien ausleihen.

Dann, nach der EURO, schien Bruun Larsens Stern aufzugehen in Hoffenheim: An den ersten beiden Spieltagen traf der Skandinavier jeweils, auch am 7. Spieltag gelang ihm ein Tor bei der 1:3-Niederlage in Stuttgart. Doch schon nach dem 0:0 in Bielefeld zwei Wochen zuvor hatte er unter Sebastian Hoeneß seinen Stammplatz verloren, ab Anfang November dann bremste ihn die Verletzung. Setzt sich Bruun Larsen nun nachhaltig durch? Die Anlagen dazu hat er, keine Frage.

Landsmann Robert Skov dagegen fehlte erwartungsgemäß zum Trainingsauftakt wegen seiner Oberschenkelverletzung, genauso wie der ebenfalls Langzeitverletzte Ermin Bicakcic (Trainingsrückstand in Folge eines Kreuzbandrisses) und der malische Afrika-Cup-Fahrer Diadie Samassekou. Zudem muss Coach Hoeneß noch auf Melayro Bogarde verzichten, der wegen eines privaten Termins erst am Mittwoch am Trainingszentrum in Zuzenhausen aufschlagen wird. Unklar dagegen ist, wie lange Havard Nordtveit, Kasim Adams (beide grippaler Infekt) und Sargis Adamyan (Quarantäne nach Corona-Fall im privaten Umfeld) noch pausieren müssen.