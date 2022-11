Brutaler Faustschlag in der Bezirksliga Hamburg: HFC Falke gegen FC St. Pauli III eskaliert

In der Bezirksliga Hamburg hat ein Spieler der dritten Mannschaft des FC St. Pauli am Samstag die Nerven verloren und einen Ersatzspieler des HFC Falke so schwer niedergeschlagen, dass dieser mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus musste.

Ein Spieler des FC St. Pauli III ist am Samstag in der Bezirksliga Hamburg ausgerastet. imago images/Philipp Szyza