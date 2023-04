Brutale Warriors, Lakers-Sieg ohne Wert, Gobert schlägt Mitspieler

In der Western Conference der NBA ging es bis zum letzten Spieltag extrem spannend zu - und auch am Sonntag ging es heiß her: Golden State und die L.A. Clippers lachten zuletzt, während Rudy Gobert sich selbst ins Abseits stellte. In Detroit muss derweil der Trainer gehen.

Führte die Warriors zum Kantersieg: Steph Curry. Getty Images