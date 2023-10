Brutale Attacke auf Spieler des FSV Hollenbach

Mehrere Spieler des FSV Hollenbach sollen in der Nacht zum vergangenen Sonntag in Würzburg Opfer einer Prügelattacke geworden sein. Der Verein spricht von Erschütterung und Sprachlosigkeit. Das am Samstag stattfindende Gastspiel in Esslingen wird dennoch stattfinden.

Einige Spieler des FSV Hollenbach sollen am vergangenen Sonntag Opfer einer brutalen Attacke geworden sein. IMAGO/U. J. Alexander