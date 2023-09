"Brutal wichtiges Spiel": Paderborn will gegen Wiesbaden "das Ruder herumreißen"

Verletzungssorgen und ein verpatzter Saisonstart: Die Stimmung beim SC Paderborn könnte in der Länderspielpause besser sein. Kai Klefisch sieht nun in der Liga ein "brutal wichtiges" Spiel auf den Zweitligisten zukommen.

Die Bilanz des SC Paderborn nach fünf absolvierten Spieltagen sieht überschaubar aus: Nur einem Sieg stehen ein Remis sowie drei Niederlagen gegenüber, zuletzt hagelte es Niederlagen gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:2) und bei Holstein Kiel (1:2). Folgerichtig findet sich das Team von Trainer Lukas Kwasniok im Tabellenkeller wieder.

Am Freitagabend soll im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Wende eingeleitet werden. "Das Spiel am Freitag ist brutal wichtig", betonte Kai Klefisch am Dienstag im Gespräch mit der "Neuen Westfälischen". "Wir wollen die drei Punkte unbedingt mitnehmen und vor heimischem Publikum unser Können beweisen."

Leicht wird das gegen den gut gestarteten Aufsteiger aus Wiesbaden nicht. Der SVWW hat bereits acht Zähler gesammelt, doppelt so viele wie Paderborn, und sah auch gegen die Bundesliga-Absteiger Hertha und Schalke gut aus. "Es wird ein sehr kampfbetontes Spiel. Wiesbaden ist nicht zu unterschätzen und hat großes Potenzial in seinen Reihen", warnt deshalb Klefisch.

Huth: "Vorne noch nicht die nötige Durchschlagskraft"

Immerhin: "Wir haben die Länderspielpause gut genutzt und sind auf einem guten Weg, das Ruder herumzureißen", ist sich Keeper Jannik Huth im Gespräch mit dem "Westfalenblatt" sicher, der als Kapitän in dieser schwierigen Phase Rückhalt geben muss. "Das ganze Team ist aktuell besonders gefragt, nicht nur der Kapitän", meinte er. "Wir reden viel miteinander, die Stimmung in der Mannschaft ist gut."

Nun gelte es nur noch, die ordentlichen Trainingsleistungen auch auf den Platz zu bringen, so Huth, der insbesondere zwei Knackpunkte für den verpatzten Saisonstart ausmachte: "Wir hatten nach vorne noch nicht die nötige Durchschlagskraft und waren hinten zu fahrlässig."

Verletzungssorgen im Angriff

In der Offensive machten den Paderbornern zusätzlich Verletzungssorgen zu schaffen. In den vergangenen drei Pflichtspielen startete jeweils ein anderes Sturmduo, Robert Leipertz, Torschütze in Kiel, fehlt nun mit einem Sehnenanriss im Fuß auf unbestimmte Zeit. Auch Filip Bilbija, in drei von fünf Partien in der Startelf, ist nicht fit (Innenbandanriss).

Dafür steht Sommer-Neuzugang Max Kruse wieder zur Verfügung. Anfang August hatte er sich einen Muskelfaserriss zugezogen, er kam bislang nur in den ersten beiden Saisonspielen und als Joker gegen Kiel zum Einsatz. Am Dienstag fehlte er aufgrund einer Erkältung im Training, Kwasniok aber hofft, "dass er morgen ein leichtes Programm absolviert und Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigt".

Ebenfalls am Donnerstag erwartet der Trainer auch die Nationalspieler Florent Muslija, der zweifache Torschütze ist mit der Nationalmannschaft Kosovos unterwegs, und Visar Musliu (Nordmazedonien) im Training zurück. Beide sind am Dienstagabend nochmal für ihre jeweilige Nationalmannschaft gefragt. Der deutsche U-20-Nationalspieler Mattes Hansen war am Montag beim 1:1 gegen Polen über 90 Minuten im Einsatz und soll am Mittwoch wieder in Paderborn auf dem Trainingsplatz stehen.