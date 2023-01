"Brutal wichtig": Scherning hofft auf die Topscorer Hack und Okugawa

Gleich im ersten Spiel der Rückrunde werden womöglich die Weichen für die gesamte Restserie gestellt. Arminia Bielefeld hat am Sonntag den SV Sandhausen zu Gast, der Tabellen-16. trifft auf das Schlusslicht.

Bielefelds Trainer Daniel Scherning nennt es sogar ein "brutal wichtiges Spiel", betont aber auch die Vorfreude nach einer zweieinhalbmonatigen Winterpause. "Schön, dass wir uns hier wieder zur Pressekonferenz vor einem Ligaspiel sehen, die Pause war lang genug", sagte der 39-Jährige in der Spieltags-PK. "Wir müssen das Spiel nehmen wie es ist: Wir treffen auf einen direkten Konkurrenten, die Situation müssen wir annehmen. Darauf wird es am Sonntag ankommen und wir wollen natürlich mit einem Sieg ins Fußballjahr starten. Es ist eins von 17 Ligaspielen, die da noch kommen. Es ist aber gleich ein Besonderes. Wir müssen es mit einem Endspiel-Charakter annehmen, es ist aber kein Endspiel."

Scherning baut dabei auch die Fans, 18.000 werden erwartet. "Die Zuschauer haben eine Erwartungshaltung an uns und wollen uns Fußball spielen sehen. Das wissen wir und so wollen wir es auch angehen", erklärte der Bielefelder Hauptübungsleiter.

"Ein bisschen klarer in der Aufstellung"

Mit welchem Personal die Arminia in die Partie geht, hat Scherning noch nicht komplett entschieden. "Alle Spieler haben heute normal trainiert, wir können auf alle Akteure zurückgreifen. Ich bin schon ein bisschen klarer in der Aufstellung als letzte Woche, aber ein paar Gedanken und Aufgaben nehme ich mir noch für morgen und vielleicht sogar bis Sonntagfrüh mit", sagte er. Wichtig für die Bielefelder: Mit Robin Hack und Masaya Okugawa sind die beiden besten Scorer wieder zurück im Mannschaftstraining. Sie hatten wegen Muskelverletzungen Teile der Vorbereitung verpasst, scheinen jetzt aber wieder einsatzbereit zu sein. "Beide sind Kandidaten für die Startformation", so Scherning.

Auf der Sechs scheint Manuel Prietl das Rennen zu machen. Der Österreicher hat seine gute Form zum Ende der Hinrunde in der Vorbereitung bestätigt. "Er ist auf jeden Fall jemand, der beginnen kann", sagte Scherning. Ivan Lepinjica müsste dann auf der Bank Platz nehmen.

Corbeanu im Kader, Gremsl nur Back-up

Einer, der zum Kader, aber noch nicht zur Startelf gehören wird, ist Neuzugang Theo Corbeanu. Der 20-jährige Kanadier hat sich in der knappen Woche, die er jetzt in Bielefeld ist, schon komplett akklimatisiert. "Er ist eine Persönlichkeit, die einfach zu integrieren ist, weil er von sich aus Zugang sucht und sich intensiv im Vorfeld mit Arminia beschäftigt hat. Er ist vom ersten Tag an eine Option für Minuten auf dem Platz", sagte Scherning über den siebenmaligen Nationalspieler.

Die Bielefelder haben sich vor dem Rückrundenstart noch einen neuen Torwart gegönnt. Armin Gremsl wechselt vom österreichischen Bundesligisten SCR Altach auf die Alm. Der 28-Jährige wird aber im Idealfall kein Spiel absolvieren und auch nicht einmal auf der Bank sitzen. Gremsl ist die klare Nummer drei nach Stammkeeper Martin Fraisl und Arne Schulz. Der Österreicher kommt nur dann zum Einsatz, wenn sich einer von den beiden verletzt. Er wurde quasi als reiner Trainingstorwart und Back-up geholt.