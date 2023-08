"Brutal motiviert": Kaiserslauterns Mittelfeld-Duo Raschl/Ritter gefällt

Trotz des 0:3 auf Schalke offenbart das Spiel der Roten Teufel positive Ansätze. Sichtbar werden aber auch neuralgische Stellen, die einer Nachbesserung bedürfen.

Drei Gegentore, null Punkte - und obendrein zwei Feldverweise: Dem 1. FC Kaiserslautern war die Auswärtsfahrt zum FC Schalke 04 nicht allein wegen der Ausbeute vergällt. Gerade die Ampelkarte für Boris Tomiak vergegenwärtigte erneut, wie dringlich die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers ist.

Will Cheftrainer Dirk Schuster am Freitag in einer Woche gegen Aufsteiger SV Elversberg mit einer Dreierreihe in hinterster Linie agieren, stehen allein Jan Elvedi, Kevin Kraus und Lars Bünning zur Verfügung. Letzterer besitzt kaum Spielpraxis. Fiele einer der Genannten aus, müsste Schuster umstellen oder sich einer Behelfslösung bedienen. Julian Niehues etwa könnte aus dem Mittelfeld nach hinten rücken. Zur Folge hätte dies allerdings, dass den Roten Teufeln in der Zentrale der einzige echte Defensivsechser abhanden käme.

"Ich glaube, der Thomas wird da noch was hinzaubern"

Ergo hat der FCK auch diesbezüglich seine Antennen ausgefahren; das jedoch schon seit einem Jahr. Spieler für diese Position sind begehrt, sie zu erwerben ist umso diffiziler, auch der Kosten wegen. Schuster hat die Hoffnung nicht aufgegeben, bis zum Ende der Transferperiode am 1. September für die neuralgischen Stellen Zuwachs zu erhalten. "Ich glaube, der Thomas wird da noch was hinzaubern", sagte Schuster am Mittwoch mit Blick auf Geschäftsführer Hengen. An einen raschen Vollzug glaubt allerdings auch Schuster nicht.

Heintz baut in der Südpfalz

Dabei hatte ein Instagram-Beitrag tags zuvor bei Anhängern der Roten Teufel für Schnappatmung gesorgt. Dominique Heintz postete eine Story, die zeigte, wie der Neubau seines Hauses in der Südpfalz voranschreitet. All jenen, die sich eine Rückkehr des 29-jährigen Innenverteidigers zu seinem Heimatverein wünschen, genügte dies als eindeutiges Zeichen für eine baldige Verpflichtung. Heintz würde gewiss eine Baustelle schließen, doch er besitzt bei Bundesligist Union Berlin noch einen Vertrag bis Mitte 2024.

Was die defensiven Außenbahnen angeht, ist der FCK ausreichend besetzt. Die rechte Flanke bearbeiten Jean Zimmer oder Erik Durm, links wirken Hendrick Zuck oder Tymoteusz Puchacz. Das Plus des 24-jährigen Polen ist seine Dynamik. "Er hat Zug nach vorne, ist agiler in der Offensivbewegung, verliert aber ab und zu mal den Gegner im Rückspiegel", bekundet Schuster: "Da ist Zucki besser; abgezockter, ein bisschen erfahrener." Gegen St. Pauli durfte Zuck beginnen, nach gut einer Stunde Spielzeit vertrat ihn Puchacz. In Gelsenkirchen kam Zuck nach 62 Minuten aufs Feld. Auch der Vortrag des Routiniers verlief nicht optimal. Zweimal gewährte er Bryan Lasme zu viel Freiraum. Lasmes Hereingabe mündete ins 0:2, sein Schuss ins 0:3.

Sonderlob für Raschl

In der offensiven Zentrale deuteten Marlon Ritter und Tobias Raschl an, dass sie zu einem gefährlichen Duo erwachsen können. Ritter fungierte im 3-4-1-2-System als Freigeist auf der Zehn, Raschl füllte den Part des offensiven Sechsers aus. "Wie beide ihre Rolle interpretiert haben, hat mir Lust auf mehr gemacht", sagt Dirk Schuster und ergänzt in Bezug auf Sommerzugang Raschl: "Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, war brutal motiviert, laufstark, giftig in den Zweikämpfen. Er hat auch nach vorne gut verteidigt und selber gute Bälle gespielt." An dieser "Messlatte im oberen Bereich" müsse Raschl sich künftig orientieren.

"Ich habe bei ihm eine Lernkurve gesehen"

Beim 1:2 gegen den FC St. Pauli hatte Raschl mit einem übermütigen Einsatz den entscheidenden Elfmeter verursacht, auf Schalke mit einem (vermeintlichen?) Vergehen den zum 0:1 führenden Freistoß provoziert. Dirk Schuster jedoch hebt hervor, dass die Situation zuvor schon hätte geklärt werden können; ferner habe Raschl den Fuß zurückgezogen, Schalkes Kenan Karaman sich allerdings schon im Fallen befunden. "Das war kein Foul, und deswegen gibt es auch keinen Vorwurf von uns", sagt Schuster, "ich habe bei ihm eine Lernkurve gesehen."

Schusters verbaler Beifall für Raschl und Ritter ist für Philipp Klement eine schlechte Kunde. Der 30-jährige Spielmacher kann seinen Trainer offenbar noch immer nicht vollends überzeugen. Gegen St. Pauli wurde Klement nach 77 Minuten eingewechselt, auf Schalke spielte er keine Sekunde. Der Top-Transfer des Sommers 2022 durchlebt eine schwierige Phase. Nicht zum ersten Mal in den vergangenen zwölf Monaten.