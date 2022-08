"Brutal dämlich": Terzics Erklärungsansatz für die späte Quittung

Bis zur 89. Minute mit 2:0 geführt - und doch verloren. BVB-Coach Edin Terzic sah die Herkunft der Niederlage aber früher angesiedelt.

Hatte am Samstag viel Grund zur Unzufriedenheit: BVB-Coach Edin Terzic. Getty Images

"Man muss ehrlich sagen, es war eine verdiente Niederlage", kommentierte Terzic bei "Sky" das spektakuläre 2:3 gegen Aufsteiger Werder Bremen. "Wir haben kein gutes Spiel gemacht, es war eine sehr schwache Leistung von uns." Mit der es trotzdem fast für drei Punkte gereicht hätte. Nach dem 2:0 durch Raphael Guerreiro deutete eigentlich alles auf einen schmeichelhaften BVB-Sieg und die vorübergehende Tabellenführung hin. Doch es kam anders - und Terzic musste nach neun Bundesliga-Siegen in Folge wieder einen Dämpfer einstecken.

"Das ist manchmal rational nicht zu erklären", sagte der Coach später auf der Pressekonferenz - und versuchte es dann trotzdem: "Wir kassieren das erste Tor aus einem Einwurf, bei dem wir nicht zupacken. Der Ball kommt in die Box und dann hatten wir zwei, drei Situationen, in denen wir es sehr gut gemacht haben in der Torverteidigung und es geschafft haben, den Ball zu blocken. Beim vierten Mal gelingt uns das dann nicht. Die letzten beiden Gegentore fangen wir uns dann aus Kontern." Insgesamt sei es "brutal ärgerlich, brutal dämlich", die Führung noch aus der Hand gegeben zu haben.

Allerdings war man sich beim BVB auch einig, dass das Ungemach nicht erst in der 89. Minute begonnen hatte. Keeper Gregor Kobel bemängelte, man habe über das gesamte Spiel hinweg "nicht die gleiche Energie auf den Platz gebracht, wie es Werder getan hat - und am Ende haben wir dafür die Quittung gekriegt." Kapitän Marco Reus bewertete den Auftritt seines Teams als "ein bisschen zu wild". Der BVB habe "über 90 Minuten keine richtige Kontrolle gehabt".

Laut Terzic habe der BVB nach ordentlichem Beginn "irgendwann angefangen, die Dinge zu sehr durchs Zentrum zu forcieren und viele Chancen zugelassen. Dann kommst du irgendwann in den Kreislauf, dass dir die Energie fehlt, um klar am Ball zu bleiben."

"Schulter einmal kurz rausgesprungen": BVB bangt um Dahoud

Als einen Faktor dafür sah Terzic auch die frühe Auswechslung von Mahmoud Dahoud, der sich bei einem eigentlich harmlos anmutenden Zweikampf mit Leonardo Bittencourt in der Anfangsphase verletzt hatte. "Die Schulter ist einmal kurz rausgesprungen", erklärte Terzic die Blessur des Mittelfeldspielers. "Am Anfang haben wir die Wege für Werder sehr weit gelassen, dafür war Mo ein wesentlicher Faktor, weil er die Außenverteidiger immer wieder gefunden hatte. (...) Es tat uns weh, dass er das Spielfeld verlassen musste."

Beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hofft Terzic, wieder auf Dahoud zurückgreifen zu können. Doch allein darauf wird sich die Spurensuche wohl nicht beschränken.