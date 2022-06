"Brutal Bock" auf die Zebras: Mai wechselt von Dresden nach Duisburg

Der MSV Duisburg hat nach eigener Aussage einen "absoluten Wunschspieler" und Stabilisator verpflichten können: Von Dynamo Dresden kommt Sebastian Mai zu den Zebras.

Der 1,95 Meter große Abwehrhüne Mai wechselt ablösefrei von Dresden nach Duisburg. Der 28-Jährige unterschrieb beim MSV bis Sommer 2024 und trägt künftig die Rückennummer 28. Mai bringt die Erfahrung von 133 Drittliga- und 16 Zweitliga-Spielen (in beiden Ligen 14 Tore) für Dynamo Dresden, den Halleschen FC und Preußen Münster mit nach Nordrhein-Westfalen.

"Sebastian ist der kopfballstarke Innenverteidiger, der uns zu mehr Stärke und Sicherheit verhelfen wird", sagte Duisburgs Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp. Mai habe "in seiner Karriere aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben mit seiner Mentalität überzeugt und mitgerissen. Und mit 28 Jahren ist er dazu noch im richtigen Alter".

Trainer Torsten Ziegner bezeichnete in der ersten Stellungnahme der Meidericher Mai als "den Führungsspieler und Stabilisator für die Abwehr", den der Traditionsverein gesucht habe: "Ein absoluter Wunschspieler von uns allen."

"Einfach wieder Fußball spielen"

Der Spieler selbst gestand, dass er "brutal Bock auf die Aufgabe" habe und "einfach wieder Fußball spielen möchte. Das Trainerteam und den Sport-Geschäftsführer schon zu kennen, ist sicherlich auch ein Vorteil", verwies Mai auf seine Zeit in Halle, als auch Coach Ziegner und Sportchef Heskamp an der Saale unter Vertrag standen: "Wir sind eingespielt - jeder weiß, was er vom jeweils anderen erwarten kann."

In Dresden stand Mai vergangene Saison auch verletzungsbedingt nur in 16 Spielen auf dem Platz und konnte den Abstieg der SGD nicht abwenden.