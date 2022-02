Bruno Fernandes' vielsagendes Social-Media-Problem

Ob Ralf Rangnick bei Manchester United tatsächlich die Kurve gekriegt hat, wird sich auch in der Champions League zeigen - und in Bruno Fernandes' Instagram-Kanal.

Ein neuer Tag, ein neuer Krisenbericht: Am Dienstag war es der "Independent", der darüber schrieb, wie "entzweit" die Kabine bei Manchester United sei, wie unbeliebt Ralf Rangnick bei Teilen der Spieler, wie umstritten seine Trainingsmethoden.

Wie viel Wahrheit hinter dem täglichen Geraune rund um den Rekordmeister steckt, ist kaum einzuschätzen. Offensichtlich ist zwar, dass sich der Interimstrainer bislang unerwartet schwer damit tut, seinen Spielstil umzusetzen, und dass Spieler immer wieder betonen, wie anders die neuen Vorgaben doch seien.

Offensichtlich ist aber auch, dass bei United noch so unbedeutende Kleinigkeiten gerne mal groß werden, wenn es sportlich nicht wirklich läuft. Bruno Fernandes etwa musste sich unlängst rechtfertigen, weil er zu einem bei Instagram geposteten Bild, das ihn zwischen den Verteidigern Eric Bailly und Raphael Varane zeigt, schrieb, er fühle sich "sehr sicher" zwischen den beiden. Mancher hatte es als Spitze gegen Kapitän Harry Maguire interpretiert, der wiederum mit Cristiano Ronaldo zerstritten sein soll.

Bruno Fernandes lobt die "klarere Identität" unter Rangnick

Dass er nun auch noch Fragen zu seinem Social-Media-Beitrag beantworten musste, in dem er Jadon Sancho scherzhaft vorgeworfen hatte, seinen Jubel geklaut zu haben, ging Bruno Fernandes endgültig zu weit. "Die Leute versuchen nur, Geschichten zu erfinden", sagte er am Dienstag.

Wie sein Mittelfeldspieler weiß auch Rangnick, dass Ergebnisse derlei Interpretationsfreude traditionell am schnellsten mindern. Das 2:0 gegen Brighton und das 4:2 in Leeds waren Schritte in die Richtung, in die der Solskjaer-Nachfolger United geleiten will. Neben Sancho, der merklich aufgeblüht ist, bewies dabei auch Bruno Fernandes aufsteigende Form.

"Ich finde, wir machen es sehr gut, seit er hier ist", stellte sich der Portugiese am Dienstag metaphorisch vor Rangnick, der in Wahrheit bei der Pressekonferenz neben ihm saß. "Wir haben eine klarere Identität." Hat Rangnick, der zuletzt von englischen TV-Experten reihenweise angezählt wurde, tatsächlich die Kurve gekriegt?

"Einigen unserer Spieler wird nicht der rote Teppich ausgerollt werden"

Das wird sich nach dem Champions-League-Achtelfinale besser beantworten lassen. Vor dem Hinspiel bei Atletico Madrid am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker), das United ohne den an der Leiste lädierten Edinson Cavani angehen muss, warnte Rangnick vor allem vor den emotionalen Fähigkeiten des nicht minder strauchelnden Gegners.

"Wir müssen uns auf eine sehr emotionale, wenn nicht gar feindliche Atmosphäre morgen einstellen", so Rangnick, der Atletico-Trainer Diego Simeone einen der "emotionalsten Trainer in Europa" nannte. Dieses Energielevel müsse seine Mannschaft auch erreichen. "Einigen unserer Spieler wird nicht der rote Teppich ausgerollt werden." Das allerdings ist in Manchester gerade ja ganz ähnlich.