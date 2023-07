Bruno Fernandes ist neuer ManUnited-Kapitän

Manchester United hat einen neuen Spielführer. Wenige Tage nach Harry Maguires Amtsenthebung präsentierten die Red Devils Bruno Fernandes als neuen Kapitän.

Sportlich ist Bruno Fernandes seit seiner Ankunft bei Manchester United im Januar 2020 zumeist erste Wahl. Nun ist der Portugiese dies auch in Sachen Teamhierarchie: Ab der kommenden Spielzeit wird der 28-Jährige die Red Devils als Kapitän anführen. Er folgt damit auf den bis heute teuersten Abwehrspieler der Welt, Harry Maguire, dem Trainer Erik ten Hag vor wenigen Tagen mitgeteilt hatte, seine Dienste als Spielführer nicht mehr zu benötigen.

Portugiese in gewohnter Rolle

Neu ist die Rolle für den Nationalspieler der Seleçao allerdings nicht. Hinter Maguire, der zuletzt immer weniger Spielzeit erhielt und mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird, war Bruno Fernandes bereits als Vertreter immer wieder mit der Binde betraut. In der abgelaufenen Spielzeit hatte er das Amt bereits in 26 Premier-League-Partien inne. Bei diesen wird es für den Mittelfeldstrategen, dem in 162 Auftritten für United 57 Treffer gelangen, nicht bleiben.

Sein Aufgabenfeld ist dabei laut Klubmitteilung klar umrissen. Als Kapitän werde er dafür sorgen, "höchste Standards" in der Mannschaft zu etablieren. Dass er die Fähigkeiten dazu mitbringt, stellte er bereits in Portugal unter Beweis. Bei Sporting Lissabon war er bis zu seinem Wechsel ebenfalls als Spielführer tätig.