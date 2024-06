Bruno Fernandes: Falsche Neun? Freie Zehn!

Es gab in der vergangenen Saison nicht viele gute Spiele und ebenso wenig gute Spieler von Manchester United. Fast schon die rühmliche Ausnahme bildete Bruno Fernandes. Bei der EM darf er für Portugal zeigen, was er kann. Beim 3:0 in Dortmund gegen die Türkei agierte er richtig stark.

Spielt eine gute EM bisher: Bruno Fernandes. IMAGO/Team 2